搶國際訂單！台中國際會展中心明年迎來52檔展覽 廠商憂3大痛點

台中國際會展中心明年迎來52場展覽、30場活動及266場會議，今天立院考察行程中，與會的台灣機械、手工具及台中商業會等紛紛反映「三大痛點」，包括現有攤位不足，盼西側館趕快蓋好；其次地面承載力需考量重型機械進場，以及交通問題。副市長鄭照新說，將與外貿協會攜手全力以赴努力、解決。

立院經濟委員會今考察台中國際會展中心東、西側展館裝修興建進度。包括立委楊瓊瓔、廖偉翔、台中市副市長鄭照新、經濟部國貿署長劉威廉等人出席，並與參展廠商代表台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣手工具工業同業公會理事長謝武志、台中商業會理事長謝豐享等人座談。

楊瓊瓔說，一期東側工程由市府籌資88億元興建，今年11月試營運；二期西側館，爭取到行政院支持，經費由42億元提高至60億元，拍板2027年4月開工、2030年11月完工。未來西側展館約2100攤，加上東側展館，共可提供約4460攤位，打造全國最大展覽園區，帶領台灣隊搶攻國際訂單。

外貿協會表示，東側展館展覽棟及會議棟裝修目前整體進度62.7%，明年已有52檔展覽預約、30場活動及266場會議。明年展覽檔期，包括明年3月的台灣國際工具機展TMTS等，磁吸包括台中藝術博覽會、台中國際珠寶展等都首度進駐辦展。

與會的廠商紛紛反映，今年場館試營運發現，攤位數明顯不足，因此盼西側展館盡快興建完成，第二是展場廠商進場、地面承載能力要考量，第三是從今年試營運看來，交通是一大挑戰，面對明年台灣國際工具機展TMTS登場，來客量是3倍增，盼能改善交通。