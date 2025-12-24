工研院號召大南方學研整合 啟動人才共育新模式

工研院24日於臺南沙崙綠能科技示範場域舉辦「大南方學研整合共育論壇」，在國科會、經濟部、教育部的支持下，啟動創新的學研整合共育機制，工研院將攜手國研院、金屬中心等研發法人資源及南部多所大專院校的人才與場域，打造跨學校、跨法人、跨產業的全方位合作模式。

未來，包括教師與法人專家跨機構合聘、產業人才借調及參與研發，以及學生參與工研院科研專案並鏈結企業需求，將共同構成一個具備專長互補、資源整合的創新生態系，加速人才培育與科研成果落地。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，南部跨校學研整合正式把學研、科研與園區產業串連成一條完整的人才與技術共育鏈，工研院在其中扮演關鍵橋接者，肩負三大任務：第一，建立系統化科研合作網絡，使南部大學的研究得以從學理推進到技術開發與應用落地；第二，打造一體化人才共育模式，讓學生能在學期間即參與國家級科研計畫；第三，形成工研院、學界與產業的協同合作機制，使科研與人才培育得以雙軌並進，期待透過學研整合，為臺灣打造下一個十年的創新引擎。

工研院院長張培仁表示，工研院不只是「做研發」，更要成為一個「整合的平台」，希望透過打造一套「由前期研究、到技術發展、再到產業應用」都能串接的合作架構，讓工研院、國研院、金屬中心等研發法人與學校、產業都能在研發鏈上找到最適合的位置，形成一張真正系統化的研發合作網，推動南部的研發資源朝向整合且具連續性的模式發展，從人才到產業的完整共育鏈，成為支撐國家科技布局的重要人才與技術樞紐。

億載會會長陳威仁提到，當前產業面臨劇烈變動，億載會的 85 家會員涵蓋製造、科技、生技、傳產等領域，都面臨人才缺口擴大的挑戰，迫切需要能解決問題、跨域、懂科技語言並願意投入實務場域學習與實作的人才。因此，學校、法人與企業沿著完整的人才鏈協作，共同創造新的動能，培養真正落地的科技人才，正是南臺灣產業長期以來最需要的力量。

大南方學研整合共育計畫推動首年，由工研院與南部大專院校共同建置跨校合作架構，啟動第一批合聘與學生實習計畫。第三年將形成穩定的學生、教師與產業共育機制，促成科研成果加速落地；目標在五年內提升南部人才流動與研發產出，帶動地方產業升級，成為全國典範。