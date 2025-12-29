從高齡化到ESG企業職場健康成為未來競爭力關鍵

專家：健康管理須走向制度化與科技化

在高齡化與少子化同步加速的時代，企業職場健康已成為 ESG 架構中「S（社會面）」不可忽視的核心課題。當員工健康直接影響留任率、生產力與組織韌性，企業亟需從一次性的年度健檢，轉向制度化、可追蹤的健康管理模式。

多位專家指出，未來社會的關鍵不只在於延長壽命，而在於如何縮短不健康餘命、降低醫療與照護負擔；對企業而言，員工健康也不再只是福利制度的一環，而是影響組織長期競爭力的關鍵因素。

在此趨勢下，結合醫療專業、科技平台與企業實務的 H2U 永悅健康，正協助企業將職場健康轉化為可落地執行、可長期管理的制度化解方。

由聯合報健康事業部、聯合線上股份有限公司與 H2U 永悅健康 攜手舉辦的「未來競爭力高峰會」，即聚焦於人口結構劇變下，醫療、科技與企業如何跨界合作，透過系統化健康管理，為超高齡社會建立新的競爭力基礎。

H2U 永悅健康營運長杜君哲（圖中）與聯合報系總管理處營運長孫志華（圖右）出席活動，攜手推動健康與科技跨界對話。論壇中，104 資訊科技人才永續長鍾文雄（左一）以「員工健康不是福利，而是競爭力」為題分享；ACCUAPUSS 營運總監唐凌志（左二）探討「科技如何賦能 HR 部門」；林口長庚高齡醫學科主任顏介立醫師（右二）說明「醫療 × 科技的跨界合作」。 圖／健康事業部 攝影

從年度健檢走向制度化管理 科技平台成關鍵解方

在企業與醫療體系之間，如何將健康管理從單點措施轉為可長期運作的制度，成為近年企業推動職場健康與 ESG 的重要課題。結合醫療專業與數位科技的整合型健康管理平台，也因此逐漸受到企業關注。

H2U 永悅健康營運長杜君哲指出，健康管理若僅停留在年度健檢，難以有效降低慢性病與失能風險；唯有透過系統化平台，結合健檢、數據整合與專業諮詢，才能讓健康管理真正融入企業日常運作，成為可持續推動的制度。

他表示，H2U 永悅健康致力於協助企業整合分散的健檢院所資源，將預約、請款與後續管理流程集中於單一平台，同時搭配專業健管師，提供健檢前風險評估、健檢後報告解讀與個人化健康建議，讓健康管理從一次性措施，轉為可追蹤、可優化，並可納入企業 ESG 評估的長期制度。

「健康不是醫療的末端，而是國家與企業動能的起點，」杜君哲強調，在高齡化、慢性病負擔加劇與醫療人力吃緊的背景下，科技若能真正走進生活與職場，將有助於企業把健康管理從被動治療，轉為主動預防，進一步強化組織韌性與長期競爭力。

H2U 永悅健康營運長杜君哲指出，在高齡化與慢性病負擔加劇的時代，企業若能透過科技平台推動主動式健康管理，將有助於打造長期且永續的人才競爭力。 圖／健康事業部 攝影

延長壽命不等於健康老化「不健康餘命」成隱憂

林口長庚醫院高齡醫學科主任顏介立指出，過去數十年醫療進步顯著，成功延長國人平均壽命，卻也同時拉長了「不健康餘命」——也就是個體在生命後期，因失能或功能受限而需依賴照顧的年數。

林口長庚醫院高齡醫學科主任顏介立指出，健康管理需從一次性健檢，轉向結合 AI 與專業健管服務的長期機制，才能真正走進生活與職場。 圖／健康事業部 攝影

「在台灣，平均不健康餘命約八年，」顏介立直言，若未及早因應，未來十年醫療體系與照護資源都將承受極大壓力。他認為，高齡社會的健康管理，不能只靠事後治療，而必須前移到預防與日常生活中。

顏介立也分享，現行多數健康平台對高齡者而言過於複雜，反而降低使用意願。未來的健康科技，應從「人生健康軌跡」出發，依不同年齡層、身心狀態，提供個人化且容易理解的健康建議，並透過 AI 技術協助整合資訊，降低長輩獲取健康知識的門檻。

「長輩在意的不是知道更多，而是感覺更好，」他補充，研究顯示，正向回饋與具體鼓勵，遠比冷冰冰的數據更能促進健康行為的改變。

員工健康影響留任與績效 企業開始重新定位健康管理

不只高齡醫療，職場健康同樣面臨轉型。104 資訊科技人才永續長鍾文雄指出，員工健康已從過去的福利項目，逐漸轉為企業核心競爭力之一。

104 資訊科技人才永續長鍾文雄於「未來競爭力高峰會」中分享，員工健康已從企業福利升級為核心競爭力，直接影響留任率、生產力與組織韌性。 圖／健康事業部 攝影

104 資訊科技人才永續長鍾文雄於「未來競爭力高峰會」中分享，員工健康已從福利項目升級為企業核心競爭力。為落實職場健康管理制度化，104 已正式導入並採用 H2U 永悅健康 的企業職場健康管理服務，作為推動人才永續與企業競爭力的重要基礎。他引用美國職業健康心理學會（SOHP）與蓋洛普（Gallup）的研究指出，當員工健康與幸福感提升一個標準差，員工離職率可下降約 37%，整體生產力則有機會提升約 20%。「我們曾發現，公司員工平均年齡雖然偏年輕，但 BMI 健康狀況卻不理想，」鍾文雄回憶，這促使 104 重新思考人才永續策略，從 AI 人才賦能、主管協助系統，到全員健康管理與重點族群關懷，逐步將職場健康納入企業治理與 ESG 規劃的一環。他也指出，企業在實務推動健康管理時，常面臨健檢院所分散、行政流程繁瑣、健檢後缺乏追蹤等痛點，若缺乏制度化與數位化平台，往往難以長期落實。

104 導入 H2U 永悅健康職場健康走向制度化管理

因此，為了讓企業職場健康管理能夠制度化、可追蹤且長期推動，104 已正式導入並採用 H2U 永悅健康的企業職場健康管理服務，透過整合式平台，協助企業將健檢預約、行政流程與後續健康追蹤集中管理，讓健康促進不再只是單一措施，而是成為支撐人才永續與企業競爭力的關鍵基礎。

企業職場健康成為ESG核心 可落地解方成關鍵

「未來競爭力高峰會」所呈現的，不僅是一場跨領域對話，更凸顯企業職場健康已成為 ESG 架構中「S（社會面）」不可忽視的核心議題。與會專家一致指出，當健康被視為長期投資，而非短期成本，企業才能在高齡化與人才競爭加劇的環境中，維持組織韌性與永續競爭力。

在此趨勢下，結合醫療專業、科技平台與企業實務的 H2U 永悅健康，正扮演企業推動職場健康的重要解決方案角色，協助企業將健康管理從一次性的年度健檢，轉化為可追蹤、可量化、可納入 ESG 評估的長期制度。

從員工健康促進、心理支持到數據化管理，企業職場健康不僅回應高齡社會的結構性挑戰，也逐步成為企業打造永續人才與長期競爭力的關鍵基礎。

「未來競爭力高峰會」邀集醫療、科技與企業代表跨界交流，與會貴賓合影留念，共同探討超高齡社會下的健康與產業轉型契機。 圖／健康事業部 攝影

ACCUPASS 營運總監唐凌志分享數據與平台經驗，指出企業健康管理結合數位工具，有助於提升員工參與度與健康行為的持續性。 圖／健康事業部 攝影

