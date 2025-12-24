工程會翻修《政府採購法》 歷來修正幅度最大

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為提升採購效率、保障廠商權益並強化制度公平性，行政院公共工程委員會11月11日提出《政府採購法》部分條文修正草案，共修正52條，為採購法施行以來修正幅度最大的一次。目前草案已進入預告階段，廣徵各界意見。

工程會表示，此次修法係因應長期實務運作中，採購制度出現多項被認為不合時宜或不合理的現象，亟需與時俱進加以調整，整體修法聚焦4大重點。

首先，強化採購資訊即早公開，並刪除「3家合格廠商投標始得開標」的限制。工程會指出，隨著網路資訊高度公開與電子領標成為常態，現行規定已不符實務需求，反而導致僅有1至2家廠商可承作的案件頻頻流標，影響採購效率。經盤點WTO政府採購協定及美、英、歐盟等先進國家制度，亦無投標家數限制，因此在配套要求機關須公告年度採購計畫、招標文件事前公開閱覽等前提下，研議取消3家限制，以降低形式門檻，避免「湊家數」、「假投標」等現象。

第二項修法重點為簡化最有利標作業。工程會說明，近年常被討論的媒體宣傳採購評選案件，實務上多採「經公開評選限制性招標」，但因名列限制性招標，易被誤解為未公告採購。本次修法將刪除此模式，回歸公開招標或選擇性招標搭配最有利標制度，並規定機關評選出最有利標後即可決標，免除議價程序，同時刪除須報上級機關核准的規定。

第三，為保障廠商權益並避免不公平契約，工程會擬強化政府採購契約範本的拘束力，使其「剛性化」，機關若有特殊需求須調整契約內容，應報經上級機關核准。此外，增訂一定金額以上案件的估驗付款周期不得間隔過久，並明定分包商在主包商遭強制執行時，其契約價金債權具有優先受償權，以降低分包商資金壓力

第四，針對停權制度，工程會提出重大改革。包括增訂廠商免責條款，若廠商已建立並落實合理內部監督管理機制，且未因此取得不法利益，可舉證免責，以回應業界對「一人犯錯、全體受罰」的質疑。同時，為防堵違規自然人另設公司或借殼再生，修法規定相同代表人之現有或新設廠商，均受停權效力所及；並加重累犯處罰，同一機關對同一廠商多項違失行為得累計刊登停權期間，最長可達5年。此外，若廠商已遭他機關停權，後續機關應於原停權期滿後接續刊登，以避免處罰效果被稀釋。

工程會強調，修正草案目前仍在預告徵求意見階段，至115年1月10日截止，各界如對修法內容有意見，可透過電子郵件或傳真方式向工程會提出。

