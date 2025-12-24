成本飆+訂單外移衝擊！新昕纖啟動產線縮減 通報龜山廠大量解僱

新昕纖（4406）24日發布重訊公告，確認因業務緊縮與組織調整，將依法辦理桃園龜山廠大量解僱員工案。公司指出，受全球經濟局勢變化、原料成本上漲、國內生產成本因電價連年調漲而大幅增加、下游客戶訂單因地緣政治風險而轉下到他國、中國大陸及越南紗低價傾銷台灣及市場競爭加劇等因素，面臨嚴重虧損，因此不得不進行業務緊縮及組織調整。

新昕纖表示，此案24日已經董事會通過，相關作業將依《大量解僱勞工保護法》與《勞動基準法》規定進行，並已向主管機關列冊通報。此次調整主要集中於龜山廠，是公司為維持永續經營不得不採取的結構性改革。

從產能、產量變化可見營運壓力逐年升高。公司公告，2022年與2023年的年產能皆為19,800公噸，但2024年已降至17,400公噸；年產量則從2022年的8,785公噸，下滑至2023年的6,695公噸，2024年再降至6,306公噸。此次停工項目涉及月產能1,450公噸、月產量526公噸，規模相當於2024年營收的98.54%，顯示此波調整將對公司營運結構產生重大影響。