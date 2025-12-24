115年預算卡關 陳冠廷：算力、AI 布局恐落後兩年

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

中央政府115年度總預算尚未完成審議，立委陳冠廷24日在立法院財政委員會質詢時指出，高階運算設備交期動輒一年以上，若預算延宕導致無法及早下單，恐使我國算力建設與AI產業布局落後一到兩年。國科會坦言，相關影響確實存在，尤其對算力、矽光子及智慧機器人等關鍵領域衝擊最為明顯。

⭐2025總回顧

陳冠廷詢問，高階GPU如輝達GB200，目前全球交期約需多久。國科會副主委蘇振綱表示，由於高階GPU屬於賣方市場，訂單需求強勁，全球交期約需一年左右，政府多半需提前規劃與預訂。陳冠廷指出，若115年度預算無法及時通過，無法提前下單，待預算完成後再採購，恐使算力建設整體落後一年半甚至兩年。

蘇振綱坦言，算力建設屬於逐步擴充，預算延宕確實會影響整體算力提升進程，在AI新十大建設中，國科會預算主要聚焦三大重點，包括算力建設、矽光子發展，以及智慧機器人。其中，智慧機器人是AI落地應用的重要環節，若預算無法如期執行，將直接影響AI技術轉化為產業與服務的速度。

除AI算力外，陳冠廷也關切次世代量子科技布局。他指出，115年度量子科技計畫包含新建實驗大樓及採購關鍵設備，如新型冷凍機等核心設施，設備交期約需18至24個月，若今年預算卡關、明年無法下單，設備到位時間恐延後至2028年，將對量子科技研發進程造成重大影響。

陳冠廷強調，台灣當前在半導體與高科技產業的優勢，是過去數十年持續投資累積的成果，量子計算與次世代科技亦需及早布局。他指出，美國、日本等國家已高度重視量子設備與人才投資，若台灣未能同步準備，未來在高科技競爭中恐遭邊緣化。

此外，立委賴士葆也問及台美關稅能否在今年底定，經濟部次長何晉滄表示，今年剩沒幾天，接下來就是美國耶誕假期，可能今年底前無法確定。賴士葆再追問，美國是否有要求我國企業500億元以上都要去美國投資。何晉滄則回應，不清楚這個部分。

科技 AI 機器人

