四大因素推升 國際金價今日以每盎司4526美元再創史上新高價位

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
黃金價格近日漲勢凶猛，已漲破每英兩4500美元，改寫新高紀錄。(路透)
國際金價今日以盤中最高以每盎司4526美元再創史上新高，目前在4500美元上下價位震盪，法人指出，金價站上4500美元再創新高，主要受四大因素影響，包括了地緣政治、外界對於寬鬆貨幣政策的預期，另外還有來自ETF與多國央行兩大力道的買盤。

美國陸續公布的經濟成長率、耐久財消費等經濟數據都壓抑聯準會短期降息，或是未來降息力道收斂的預期，理論上應該不利金價表現，但金價卻逆勢上漲，法人認為，就是受到上述的四大因素的影響。

法人也指出，金價已連續二日創下新高，其中地緣政治帶來的避險需求，可說是重要的影響，包括了美國擴大對委內瑞拉原油封鎖、烏克蘭攻擊俄羅斯影子油輪，這些在在強化黃金避險需求。

而對於最新的金價預期，摩根大通(JP Morgan)已發布最新報告指出，金價將在2026年第四季達到5055美元，推動力將來自中國持續的官方與民間需求，以及全球央行長期的購金趨勢，而投資人逐步將黃金視為對抗地緣風險與金融市場波動的核心資產也是重要的推動力量。報告還指出，隨著區塊鏈技術與黃金的交集加深，黃金正逐步鞏固其在傳統與新興金融體系中的雙重角色。

而對於黃金在各國戰略儲備的地位，法人對此指出，尤其以中國在11月向俄羅斯購買9.61億美元黃金，完成中俄雙方史上最大的黃金交易最有代表性，這也是連續第二個月雙邊黃金交易金額超過9億美元，由此也顯示中國官方高度重視黃金在戰略儲備的重要性，也反映其在地緣政治與金融風險下的戰略布局，更凸顯中國在全球黃金市場的主導地位，同時也進一步推升金價，對於各國央行及其他投資人加碼黃金也有引領的指標效果。

金價

