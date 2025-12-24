勞動部嚴查人力仲介違法收費 重罰逾千萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部日前與地方政府合作，徹查人力仲介公司違法向移工收取買工費，並依就業服務法規定，由地方政府針對向多名移工收取買工費的違法仲介公司予以裁處，罰鍰金額逾1,000萬元。勞動部提醒仲介業者應遵守法令，勿以身試法。

民團日前陳情，有多名移工遭仲介公司收取高額買工費，勞動部立即請地方政府查處；經地方政府調查，該仲介公司利用多名移工轉換雇主之際，違法收取期滿轉換或續聘費用超過100萬元，事實明確。

地方政府依違反就業服務法第40條第1項第5款規定，裁處高額罰鍰，金額逾1,000萬元，勞動部也將依法處該仲介公司一年以下停業處分。

勞動部重申，向移工收取期滿續聘或期滿轉換費用均屬違法行為，勞動部對於任何不法收取費用的行為採取零容忍態度，2025年以來已查獲10家仲介公司，因違法超收費經地方政府裁罰。

勞動部強調，仲介公司若違法超收費用，除面臨超收金額10倍至20倍的罰鍰外，並處一年以下停業處分，且不因返還超收費用而免於裁罰。

勞動部提醒雇主，應善盡選擇委任與監督仲介公司之責，共同維護合法、公平的就業環境；也呼籲仲介業者應遵守收費規定，勿以身試法；同時移工若遇有仲介違法收費情事可檢舉，如查獲將嚴懲不貸。

勞動部 移工 地方政府

