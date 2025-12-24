立委憂總預算未審 生育補助加碼全落空

立委林月琴與民團24日召開記者會，呼籲在野黨讓總預算盡速送審，否則12萬新生兒家庭的生育補助首當其衝，不只是全國公共托育改善措施沒著落，就連新手爸媽育嬰留停方案的彈性補助也將告吹，嚴重衝擊台灣育兒家庭。

林月琴表示，依《預算法》第51條，行政院所編列之2026年度總預算，應於會計年度開始一個月前由立法院議決。然而，總預算至今連付委進入實質審查的程序都不能完成。《預算法》第54條明文規定，總預算若未完成審查，新興資本支出及新增計畫將無法執行。

林月琴指出，生一胎補助到10萬，是明年預算裡的政策。行政院提出「生育給付PLUS」，將不同社會保險的生育給付拉到每胎10萬元，不足差額用公務預算補到位。總預算不審，卡住的不是數字，是預估12萬新生兒的第一筆支持。

林月琴提及，育嬰留停照顧彈性化也被卡住。勞動部說明，明年上路的新制，育嬰留停可以用「日」申請，並針對小型企業補貼行政與人力成本。彈性育嬰不是特權，是讓家庭敢請假、企業留得住人的基本設計，但現在預算不審，新制上路對小型企業的補助無法跟上。

林月琴也說，公共托嬰中心設施設備更新高度仰賴中央與地方穩定預算支持，當整體預算遭到刪減或下修，影響將直接反映在設備汰換與空間改善上。許多公托需要定期更新教學用具、安全地墊、消防與監視設備，甚至進行必要的空間調整。總預算不審，兒童的托育品質與安全都被犧牲。

立委陳培瑜說明，不審預算的影響層面其實非常廣泛，根據《預算法》第54條，有3種經費，若未在期限內經過立院審議通過，就不能使用，包含「新增資本支出及新增計畫」、「第一、第二預備金及災害準備金」、「經常性經費及延續性資本支出較2025年度增加部分」。

陳培瑜指出，2026年度總預算中，無法動支的數額總計超過2,992億元，且內容都跟一般大眾息息相關，包含影響98萬名通勤族的TPASS通勤月票、花東鐵路雙軌電氣化、縣市管河川排水改善、學校校舍耐震補強、疫苗開發、在宅醫療，以及公共化托育設施、育嬰留停彈性化、生育給付差額補助。

陳培瑜提到，總預算不審，受創最嚴重的，其實是藍白占多數的縣市政府。以新增計畫為例，無法動用的1,017億元中，有637億是地方受益，比例超過六成。公共托育設施部分，全國各縣市影響最大的是藍營執政的彰化縣，中央原定補助1.34億元予彰化縣府興設13處設施，也將面臨斷炊。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶呼籲在野黨放行衛福部0至2歲公托預算。他說，因家長育兒方式改變，托嬰收托人數十年成長五倍。公托招生率滿額、候補眾多，私托仍有缺口，顯示公托更受信賴。

王兆慶表示，公托預算多補助地方政府，六都藍綠首長皆積極增設。擱置預算不只忽視青年家長，也將傷害地方建設，立法院應該理性監督而非癱瘓政策。請立法院多數黨高抬貴手，讓衛福部擴張0-2歲公托中心的預算可以順利通過。