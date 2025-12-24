快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
距年底只剩七天，總預算仍未審，立委賴惠員憂TPASS元旦恐斷訊。賴惠員國會辦公室／提供
距年底只剩七天，總預算仍未審，立委賴惠員憂TPASS元旦恐斷訊。賴惠員國會辦公室／提供

距離2026年度會計年度開始僅剩七個工作日，立委賴惠員24日於財政委員會針對「總預算卡關對民生之實質衝擊」質詢。她指出，雖然主計長陳淑姿稱「政府基本運作不會停擺」，但各部會首長在質詢中紛紛坦言，包括TPASS補助斷點、運動部運作都將面臨嚴重癱瘓。

針對通勤族最關心的TPASS續辦計畫，賴惠員精準追問經費斷點。交通部坦言，若預算未過，2026年1月起即無經費可支應補助。賴惠員指出，這意味著明年元旦起，全台通勤族恐面臨月票失效、無法刷卡進站的窘境，這已經不是行政運作的問題，而是直接剝奪通勤族的維生設備。

面對極端氣候威脅，賴惠員極力爭取的溪北防災預算也陷入危機。經濟部官員證實，由於預算卡在程序委員會，屬於新興計畫的「後壁菁寮抽水站改建工程」將因法律限制無法動支。賴惠員感嘆，今年溪北地區才剛受風災重創，治水救命錢卻被當作政治籌碼，明年萬一再淹水怎麼辦？

針對台南鄉親期盼的「柳營機器人聚落」與「六甲研發中心」，國發會與國科會官員均坦言，預算卡關將導致相關投資方案無法啟動，直接影響廠商投資意願。賴惠員批評，政府好不容易在地方燃起產業轉型的希望，現在卻因為政治僵局自毀誠信。

對於即將成立的運動部，賴惠員直指《預算法》第54條的法律死角。運動部次長雖稱運作不會停擺，但賴惠員指出，10億元的新興計畫將全部鎖死。這意味著運動產業投資、選手運科支援等核心任務將「零進度」，運動部將面臨「有公務員領薪水、卻無子彈推政策」的癱瘓狀態。

賴惠員強調，主計長所謂的「基本運作不受影響」，掩蓋了「國家發展全面停擺」的真相。她強烈呼籲立法院，應讓預算案交付實質審查，「治水預算、通勤補助、體育發展，沒有一項是可以等政治攻防結束再處理的！」

距年底剩七天！總預算仍未審 立委憂TPASS元旦恐斷訊

距離2026年度會計年度開始僅剩七個工作日，立委賴惠員24日於財政委員會針對「總預算卡關對民生之實質衝擊」質詢。她指出，...

