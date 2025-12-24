王世堅質疑新青安助漲房價 財部：已追回1.5億利息補貼

新青安政策被質疑變相推升房價。立委王世堅指出，疫情前四年房價指數漲幅僅5.4%，但新青安政策上路後一年內，房價指數卻上漲12.3%，房價所得比也明顯攀升，顯示政策對房價具有顯著推升效果。對此，財政部長莊翠雲表示，新青安政策執行以來已多次精進，並加強查核不當使用情形，目前已追回利息補貼金額逾1.5億元，至於政策於明年7月屆期後是否調整，將持續檢討。

立法院財政委員會24日審查總預算相關議題。王世堅指出，過去銀行不動產放款占總放款比重一度高達37.6%，雖然集中度近一年略有下降，但公股銀行表現卻不理想，八大公股銀行自去年6月以來，不動產放款集中度反而增加0.84個百分點，金額增加約5,006億元，以台銀、土銀為例，兩家銀行不動產放款合計高達3兆元，占全體銀行兩成。

王世堅指出，公股銀行若持續放寬，恐引發民營銀行「有樣學樣」，包含華泰銀、台中商銀、新光銀，一年內不動產放款集中度皆大幅增高，甚至連外商銀行也加入競逐，包含渣打等部分銀行，不動產放款占比已超過50%，貸款額度高度傾向房地產，不僅增加金融體系的風險，更可能引發新青安貸款政策被投機客或人頭戶濫用的弊端。

王世堅表示，新青安政策初衷在協助無自有住宅的青年，但實務上卻出現人頭戶、高所得者及非自住使用等亂象，且房價在新青安上路後明顯加速上漲。他指出，疫情前四年（2016年至2020年）房價指數僅上漲5.4%，疫情期間（2020年至2023年）三年半上漲24.9%，但新青安上路後一年內，房價指數即上漲12.3%，房價所得比也快速攀升，顯示政策對房價產生顯著推升效果。

對此，莊翠雲回應，新青安貸款並未排除在不動產放款集中度之外，仍納入監控範圍，且政策將於明年7月31日截止，是否調整，財政部將持續與相關機關及公股銀行檢討。她表示，新青安執行過程中已多次精進規範，包括限制一生僅能申貸一次，並加強查核人頭戶與非自住使用情形，目前已追回利息補貼金額逾1.5億元，查核戶數超過8,600件。

莊翠雲強調，新青安政策目標仍是協助真正有居住需求的青年族群，後續在制度調整上，將納入立委意見，持續強化管理，避免資源被不當使用。