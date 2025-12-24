支撐無薪假勞工 僱用安定措施辦理至2026年1月底

為協助減班休息（無薪假）勞工穩定就業，勞動部勞動力發展署持續推動「僱用安定措施」，在公告辦理期間（2025年8月1日至2026年1月31日）與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%。

適用對象包括：食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業，共九個行業。

勞動力發展署提醒，符合九個行業的在職勞工如經勞雇雙方協商同意減班休息達30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報，可自減班休息日起算，每滿30日之次日起90日內提出申請。

如果雇主未依規定辦理減班休息通報時，減班休息勞工也可以自行持「勞雇雙方協商減少工時協議書」向勞工局通報實施減班休息，如未有書面約定，可依勞資爭議處理法申請調解並據以向地方勞工行政主管機關通報。

勞動力發展署所屬五個分署收到減班休息通報資料後，將會由專人主動聯繫關懷，確保勞雇雙方能及時了解相關減班休息協助措施，並協助提出申請。

勞動力發展署表示，受國際經貿情勢影響減班休息的勞工，如屬受僱於「僱用安定措施」公告適用九個行業的減班休息勞工，除申領薪資差額補貼外，如果還同時參加「減班休息勞工再充電計畫」受訓，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。

若減班休息勞工所屬事業單位不符合公告適用行業別，無法依規定申請僱用安定薪資差額補貼，仍然可以參加「減班休息勞工再充電計畫」，可在減班休息薪資差額內，依實際參訓時數請領訓練津貼；事業單位自行辦訓，則可補助辦訓費用最高350萬元。