AI還是送分題？2026資產輪動年平衡布局策略為宜

隨著川普關稅與各項政策不確定性逐漸淡化，美國聯準會轉向中性利率政策，加上包括美歐日等多國的財政刺激，國際券商多看好2026年全球經濟成長有望溫和加速，企業獲利也將持續成長，全球股市可望續迎多頭。富蘭克林證券投顧提醒，擔心錯過AI行情與泡沫疑慮並存，AI投資可能不再是送分題，平衡布局策略將更能掌握2026年資產輪動行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，本益比與獲利雙成長的行情可能不易持續，不過貢獻獲利成長的公司廣泛，預期企業獲利成長將驅動2026年股市表現，受惠經濟成長且評價面合理的公司將有表現機會，整體環境仍然有利。富蘭克林證券投顧統計近十年資料顯示，美國科技股目前本益比36.3倍，高於過去十年平均逾四成，也高於大盤目前約25.6倍的本益比水準，而醫療股與高股利股目前本益比約20.2倍與17.6倍，則是明顯低於大盤，評價面合理的優質標的仍可尋。

富蘭克林證券投顧表示，今年來當科技股明顯回檔時，防禦型類股往往有抗跌甚至逆勢上漲的表現，以近期為例，市場擔憂AI股變現速度可能趕不上投資熱度而引發泡沫擔憂，科技股回檔近一成，醫療股與民生消費股反而逆勢上漲5.14%與1.06%，資產良性輪動顯示市場資金並未因科技股的震盪而退場，反而是尋求其他有利可圖的優質機會，愛德華．波克表示，投資人是時候更重視平衡分散布局的優勢，而除了股市機會，債市殖利率水準仍優於長期平均，既可提供投資組合收益現金流，也有助於分散風險。

富蘭克林證券投顧表示，藉由專業經理團隊全方位的彈性策略運用，讓投資人無須因為短期市場震盪而苦惱，克服追高殺低與猶豫不決的投資痛點，也能幫助投資人放眼全球機會而不侷限於少數擁擠交易。富蘭克林收益投資團隊善於彈性運用股票、債券與混合性資產爭取全方位投資與收益機會，打造全天候的投資選擇，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金主要投資於美國，現階段配置股債各半，成長、循環與防禦產業布局均衡，富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金布局全球，配置近五成於美國以外市場，略為積極的股六債四配置，加上相對側重成長股的布局(26%)，可同時掌握區域、資產與產業的輪動機會。