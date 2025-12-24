快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

人工智慧基本法三讀通過 台灣迎接AI法律新時代

聯合報／ 記者馬瑞璿/台北即時報導
立法院昨日三讀通過「人工智慧基本法」，象徵我國法制邁向AI法律新時代。圖為立法院院會完成二讀時的場景。圖/本報資料照片
立法院昨日三讀通過「人工智慧基本法」，象徵我國法制邁向AI法律新時代。圖為立法院院會完成二讀時的場景。圖/本報資料照片

立法院昨日三讀通過「人工智慧基本法」，象徵我國法制邁向AI法律新時代。長期耕耘AI法律研究的財團法人人工智慧法律國際研究基金會表示，樂見人工智慧基本法完成立法，但接下來才是AI法制的真正挑戰，如何將人工智慧基本法的立法精神與政策方針，具體落實在個別法律。

⭐2025總回顧

AI法律基金會在2023年3月率先提出民間版本的人工智慧基本法草案，掀起我國人工智慧基本法的立法浪潮，朝野先後提出相關法案，均受AI法律基金會草案版本的影響。例如，以風險為基礎的監管規範，多元治理模式訂定相關指引或行為準則，以及重視人類自主、永續發展、透明與可解釋、公平與不歧視、確保問責可能等AI法律原則，都醞釀在AI法律基金會版本草案之中。

今年12月初，AI法律基金會曾建議設立行政院級別的委員會，作為跨部會溝通及政府決策的平台，也獲得立法院的支持。人工智慧基本法規定，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集相關機關首長、地方首長、產業與學界代表等每年至少召開會議一次，共商國家AI發展戰略。

AI法律基金會執行長張麗卿表示，人工智慧基本法已經完成立法，等總統公布施行後，相關法規的主管機關應該「動起來」，在人工智慧基本法的火車頭帶領下，立即啟動相關法律的制定或修正，因應接下來的AI時代的需求。尤其面對世界各國的科技競爭，與科技產業有關的立法工作可能最為迫切，以維護我國科技業的國際競爭力。

張麗卿指出，同時，AI的應用可能衝擊勞動權益，保障勞動者權益的相關法律，必須通盤檢討相關的勞工保障及輔導就業機制，以免對社會造成負面衝擊。此外，現在AI的應用日益廣泛，尤其是生成式AI已經開始對許多法律規範造成挑戰，AI法律教育也應該要跟上，為AI時代的公民社會準備。

AI 人工智慧

延伸閱讀

侯友宜談財劃法與國防預算 籲行政、立法理性溝通

陽明交大碩班報名人數增2成 AI、半導體系所錄取率不到3%

AI概念股繼續助攻 標普連四漲創新高…迎接耶誕行情

台灣病友聯盟（TAPO） 攜手諾華舉辦媒體溝通與數位培力工作坊

相關新聞

台美關稅年底難達陣 經濟部認：今年剩沒幾天又逢美耶誕假期

台美對等關稅談判歷經超過半年，國民黨立委賴士葆關注今年底能否達陣？經濟部次長何晉滄今天在立法院財政委員會答詢指出，今年剩...

人工智慧基本法三讀通過 台灣迎接AI法律新時代

立法院昨日三讀通過「人工智慧基本法」，象徵我國法制邁向AI法律新時代。長期耕耘AI法律研究的財團法人人工智慧法律國際研究...

115年總預算卡關 國發會示警：AI新十大建設恐延宕

中央政府115年度總預算案至今尚未完成立法院審議。立法院財委會24日針對總預算案問題進行專題報告。國發會指出，AI新十大...

央行利率連七凍 信義代銷：緩和市場觀望氣氛

中央銀行2025年第四季理監事會議決議維持利率不變；針對房市管制，延續第七波信用管制，宣布明年起不動產放款總量目標將回歸...

總預算卡關近3,000億 TPASS受阻、98萬通勤族恐受影響

中央政府115年度總預算至今尚未完成審議，攸關國家發展與民生的重要計畫面臨停滯風險。主計總處指出，若總預算未能及時通過，...

下架小紅書有助打詐？數發部：大宗仍是Meta、Threads

內政部日前因「小紅書」App拒絕配合打擊詐騙，暫時封鎖該平台一年，約300萬台灣用戶受影響，但國民黨立委洪孟楷質疑，在下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。