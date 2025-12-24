人工智慧基本法三讀通過 台灣迎接AI法律新時代

立法院昨日三讀通過「人工智慧基本法」，象徵我國法制邁向AI法律新時代。長期耕耘AI法律研究的財團法人人工智慧法律國際研究基金會表示，樂見人工智慧基本法完成立法，但接下來才是AI法制的真正挑戰，如何將人工智慧基本法的立法精神與政策方針，具體落實在個別法律。

AI法律基金會在2023年3月率先提出民間版本的人工智慧基本法草案，掀起我國人工智慧基本法的立法浪潮，朝野先後提出相關法案，均受AI法律基金會草案版本的影響。例如，以風險為基礎的監管規範，多元治理模式訂定相關指引或行為準則，以及重視人類自主、永續發展、透明與可解釋、公平與不歧視、確保問責可能等AI法律原則，都醞釀在AI法律基金會版本草案之中。

今年12月初，AI法律基金會曾建議設立行政院級別的委員會，作為跨部會溝通及政府決策的平台，也獲得立法院的支持。人工智慧基本法規定，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，由行政院長召集相關機關首長、地方首長、產業與學界代表等每年至少召開會議一次，共商國家AI發展戰略。

AI法律基金會執行長張麗卿表示，人工智慧基本法已經完成立法，等總統公布施行後，相關法規的主管機關應該「動起來」，在人工智慧基本法的火車頭帶領下，立即啟動相關法律的制定或修正，因應接下來的AI時代的需求。尤其面對世界各國的科技競爭，與科技產業有關的立法工作可能最為迫切，以維護我國科技業的國際競爭力。

張麗卿指出，同時，AI的應用可能衝擊勞動權益，保障勞動者權益的相關法律，必須通盤檢討相關的勞工保障及輔導就業機制，以免對社會造成負面衝擊。此外，現在AI的應用日益廣泛，尤其是生成式AI已經開始對許多法律規範造成挑戰，AI法律教育也應該要跟上，為AI時代的公民社會準備。