115年總預算卡關 國發會示警：AI新十大建設恐延宕

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會。聯合報資料照
中央政府115年度總預算案至今尚未完成立法院審議。立法院財委會24日針對總預算案問題進行專題報告。國發會指出，AI新十大建設已編列311億元，受預算未審影響金額達102億元，若無法如期動支，恐延後關鍵技術研發與產業化進程。

⭐2025總回顧

依財政部報告指出，115年度總預算案歲入編列2兆8,623億元，年減3,025億元，縮減9.6%；其中稅課收入編列2兆4,807億元，年減3,038億元，縮減10.9%，主要是因為財劃法修正中央地方稅課收入劃分比率，導致中央稅課收入減少。另非稅課收入編列3,816億元，年增13億元，成長0.3%。

財政部表示，若中央政府總預算案未能在期限內完成審議，收入面仍可照常運作，包括稅收、規費等強制性收入，將暫時依照上一年度的標準與實際情況執行，必要時也可依法舉借債務因應收支調度。不過在支出面，新興資本支出與新增計畫，必須等到總預算完成審議後才能動用，否則相關政策與建設都將被迫延後，影響政府施政推動。

國發會指出，115年度中央政府總預算以「AI新十大建設」及「國力新十大動能」雙金字塔計畫為施政主軸，作為推動產業升級、擴大內需與強化國家韌性的核心策略。其中，AI新十大建設已編列311億元，受預算未審影響金額達102億元，若無法如期動支，恐延後關鍵技術研發與產業化進程。

立委賴惠員關切，若預算不通過，智慧機器人產業聚落恐淪為「空頭支票」。她指出，包括工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」、台南柳營科技園區第三期聚落等計畫，正值產業起步與競爭關鍵期，若因總預算未審導致經費無法到位，恐讓廠商對地方政府與政策失去信心，對地方發展衝擊甚鉅。

對此，國發會副主委高仙桂表示，相關計畫具延續推動必要性，盼立法院能儘速完成審查，讓智慧機器人等重點產業建設得以持續推動。

國發會 機器人 智慧機 總預算

