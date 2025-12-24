台美關稅年底難達陣 經濟部認：今年剩沒幾天又逢美耶誕假期

台美對等關稅談判歷經超過半年，國民黨立委賴士葆關注今年底能否達陣？經濟部次長何晉滄今天在立法院財政委員會答詢指出，今年剩下沒幾天，美國因為有耶誕節假期，「可能比較...」，隨後點了下頭，似乎暗示機率不高。至於農曆年前能否落幕，他說，這還牽涉美方的時間。

至於前立委蔡正元爆料，外傳營業額達500億元的製造業要應優先赴美投資，何晉滄說，不清楚這項訊息。

對於台美關稅談判，行政院長卓榮泰曾說，他已從感恩節期待到聖誕節。他昨主持行政院經濟發展委員會透露，由行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊積極與美溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。