台美關稅年底難達陣 經濟部認：今年剩沒幾天又逢美耶誕假期

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟部次長何晉滄。圖／本報資料照片
台美對等關稅談判歷經超過半年，國民黨立委賴士葆關注今年底能否達陣？經濟部次長何晉滄今天在立法院財政委員會答詢指出，今年剩下沒幾天，美國因為有耶誕節假期，「可能比較...」，隨後點了下頭，似乎暗示機率不高。至於農曆年前能否落幕，他說，這還牽涉美方的時間。

至於前立委蔡正元爆料，外傳營業額達500億元的製造業要應優先赴美投資，何晉滄說，不清楚這項訊息。

對於台美關稅談判，行政院長卓榮泰曾說，他已從感恩節期待到聖誕節。他昨主持行政院經濟發展委員會透露，由行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊積極與美溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。

行政院 台美 關稅談判 經濟部

總預算卡關近3,000億 TPASS受阻、98萬通勤族恐受影響

中央政府115年度總預算至今尚未完成審議，攸關國家發展與民生的重要計畫面臨停滯風險。主計總處指出，若總預算未能及時通過，...

下架小紅書有助打詐？數發部：大宗仍是Meta、Threads

內政部日前因「小紅書」App拒絕配合打擊詐騙，暫時封鎖該平台一年，約300萬台灣用戶受影響，但國民黨立委洪孟楷質疑，在下...

流通商戰／大全聯首次展店在青埔 量販百貨化迎戰統一

大潤發改名為大全聯後首次首店，落腳桃園青埔，無疑是看中當地的發展潛力，但全聯強調，大全聯青埔店是量販的再進化，但包括全電器模組，強調美妝等，都被認為是明確瞄準康是美、美廉社等同業而來，目標要成為「平價百貨」。大全聯的利基何在？真能挑戰台灣流通業霸主統一集團？

丁學文專欄／解讀美國通貨膨脹 真痛點或偽命題？

12月18日，美國勞工統計局公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，美國年度CPI增幅降至2.7%，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議，先前白宮關門導致10月的數據缺失，勞工部門的報告根本沒有月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。我們到底應該怎麼解讀美國的通貨膨脹問題？

AI帶旺…11月外銷訂單再創高 全年有機會突破7,500億美元

經濟部昨（23）日發布11月外銷訂單金額729.2億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，連十紅，且...

