央行利率連七凍 信義代銷：緩和市場觀望氣氛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中央銀行2025年第四季理監事會議決議維持利率不變；針對房市管制，延續第七波信用管制，宣布明年起不動產放款總量目標將回歸銀行自主管理，信義代銷認為，對市場信心面有幫助。（圖:信義房屋提供）
中央銀行2025年第四季理監事會議決議維持利率不變；針對房市管制，延續第七波信用管制，宣布明年起不動產放款總量目標將回歸銀行自主管理，信義代銷認為，央行下半年的兩次理監事會議，雖無法實質為房市注入大量活水，但對市場信心仍有幫助。

現行信用管制措施持續，意味著多屋族的資金運用仍受規範，交易量難以爆發；但隨著銀行端在放款額度控管上重獲自主權，預期將有助於紓緩資金調度壓力，使自住客群能獲得較為順暢的貸款資源。

信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，中央銀行第四季理監事會議決策符合市場預期，利率不變並未鬆綁信用管制，關鍵仍在不動產放款集中度。但從央行下半年兩次的理監事會議，態度逐步具有彈性，雖無法對實質房市有大量注水，但對市場信心度仍有幫助。

在經濟基本面，受惠於AI產業外銷暢旺，今年台灣經濟成長率上修至驚人的7.31%。然而，央行示警2026年經濟將告別激情，預估成長率將受高基期與國際局勢影響，收斂至3.67%。其中，需特別關注美國「232條款」，將牽動台灣半導體產業發展展望。

隨著時序邁入12月傳統購屋旺季，信義代銷案場來人稍見回溫，剛性需求為成交主力，換屋型產品詢問度顯著升溫。隨著央行對信用管制的態度有所放緩，大幅降低貸款的不確定性，換屋族信心回穩，將成維繫量能的中流砥柱，為房市注入一股穩定的暖流。

放眼2026年房市，聚焦三大重點：首要關鍵在於央行的政策態度，特別是基準利率走勢及信用管制何時能夠鬆綁。觀察目前市場，已有建商推出讓利個案，試圖以價取量維持去化，不僅形成市場上的量價拉扯，也使得不動產放款集中度持續居高不下。因此，房價能否順利軟著陸，將是央行決定何時解除管制的關鍵指標。其次是明年為選舉年，新青安2.0若推動，將引出剛性買盤，為房市注入活水；此外是虛坪改革制度上路，預期新案公設比降低，將成為明年自住客評估建案性價比的核心指標。

房市 央行 市場

