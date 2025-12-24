快訊

總預算卡關近3,000億 TPASS受阻、98萬通勤族恐受影響

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中央政府115年度總預算卡關近3,000億，TPASS通勤月票執行計畫也受阻。聯合報系資料照
中央政府115年度總預算至今尚未完成審議，攸關國家發展與民生的重要計畫面臨停滯風險。主計總處指出，若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及部分延續性計畫無法動支，影響範圍涵蓋AI產業布局、交通建設、社會福利及地方財政調度。包含TPASS行政院通勤月票執行計畫也受阻，恐導致全國每月約98.2萬通勤族受影響。

⭐2025總回顧

立法院財政委員會24日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿提出專案報告。主計總處統計，115年度總預算若未通過，將有2,992億元經費須暫緩執行，其中，新興計畫高達1,017億元，經常性經費及延續性計畫因編列金額高於前一年，受限部分達1,805億元，另有170億元的第一、第二預備金及災害準備金無法動支。相關影響涉及中央與地方多項施政重點。

在新興計畫方面，影響最廣者為直轄市及縣市財政均衡補助321億元。主計總處指出，該項補助原本用以確保各地方115年度獲配的統籌稅款與補助款「只增不減」，若總預算未通過，中央將無法協助部分地方政府補足差額，恐衝擊地方財務調度能力。

產業與科技布局同樣受波及。包括「AI新十大建設」102億元，涵蓋無人載具、智慧機器人、矽光子及量子等關鍵技術研發，並推動智慧政府與AI應用。主計總處警示，相關經費若無法動支，將延後企業與公共部門導入AI的進程，不利我國在新興科技領域的國際競爭力。

民生與交通建設方面，TPASS行政院通勤月票75億元、因應氣候變遷的縣市管河川及排水整體改善計畫147億元，也因屬新增計畫而無法推動，恐影響近百萬通勤族權益，並提高部分地區淹水風險。此外，公共托育設施、生育給付差額補助、校舍整建及運動賽事推動等，也都列入受影響項目。

即便是經常性與延續性計畫，也因預算額度受限而承壓。主計總處指出，國防部、交通部、經濟部及衛福部等部會，因115年度編列金額高於前一年，超出部分合計逾1,300億元，若預算遲未通過，恐影響軍備維保、重大交通建設、半導體及通訊技術研發，以及醫療韌性與疫苗採購等工作推進。

陳淑姿強調，總預算所涵蓋經費，均與國家長期發展及民眾福祉密切相關，盼立法院儘速完成審議程序，使各項政策與建設得以如期推動，避免對經濟動能與社會運作造成連鎖影響。

