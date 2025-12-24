下架小紅書有助打詐？數發部：大宗仍是Meta、Threads

內政部日前因「小紅書」App拒絕配合打擊詐騙，暫時封鎖該平台一年，約300萬台灣用戶受影響，但國民黨立委洪孟楷質疑，在下架小紅書後，打詐是否有有成效？通報數量有大幅下降？數發部長林宜敬坦言，數發部的打詐通報平台中仍是以Meta、Threads為最大宗。

立院交通委員會今邀請數發部、行政院打詐中心等相關部會就「社群平台打詐成效」進行專案報告。洪孟楷表示，打詐應該要對症下藥，不是意識型態，但也不允許任何人用社群媒體平台來去做詐騙。

林宜敬表示，沒有下架小紅書，只是內政部要求台灣網路資訊中心（TWNIC）封鎖小紅書的網域。

但洪孟楷表示，根據數發部的打詐通報平台，有80~90%都來自於同一個集團，而政府針對小紅書，就被認為是大砲打小鳥、選擇性辦案，完全是本末倒置，且打詐儀表板中，15日被詐騙金額2億元、16日1.8億元，22日也有1億。

林宜敬則表示，打詐通報中心的統計，仍是Meta、Threads為最大宗，但「打詐儀表板是內政部，下架小紅書也是內政部」。但洪孟楷仍強調，政府是一體的，數發部有其功能，國人也有所期待，希望是所有政府部門一起動起來，強力要求社群媒體平台不能再有詐騙廣告，否則政府就是幫兇。