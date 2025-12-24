今年外銷可望創高 挑戰7500億美元

經濟部昨天發布十一月外銷訂單金額為七二九點二億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達百分之卅九點五、「連十紅」，創二○二一年五月以來最大增幅。經濟部表示，今年全年外銷訂單將創新高，「有挑戰、但也有機會」突破七五○○億美元，成長率將逾兩成五。

經濟部統計處長黃偉傑表示，這股ＡＩ需求動能仍會延續至明年，但今年基期已高，預期明年接單續呈成長，「但漲幅不會那麼嚇人」。明年希望傳產貨品接單能回溫，中國大陸反內卷措施能見成效，使我國傳產接單順利轉為正成長。

經濟部統計處指出，因ＡＩ及高效能運算需求龐大，十一月外銷訂單金額為七二九點二億美元，也是繼九月首破七百億美元關卡後，二度超過七百億美元。今年一至十一月接單達六六六六點五億美元，創歷年同期新高，年增百分之廿四點二。

黃偉傑說，十一月外銷訂單表現超乎預期，主要是先前廠商反應第四季會有伺服器、晶片等新舊產品之交替，預估要到十二月才會量產，但因為接單提前，因此十一月伺服器、晶片接單爆量。

經濟部預估，十二月接單金額為七二○億至七四○億美元，仍可能再創歷年單月新高，年增預估百分之卅六點一至卅九點八。第四季預估接單二一四三億至二一六三億美元，季增逾一成。

經濟部預測，今年全年外銷訂單預估為七三八七億至七四○七億美元，年增逾兩成五。至於是否突破七五○○億美元？黃偉傑說，「有挑戰、但也有機會」。他觀察，目前並非所有伺服器廠商都是接新產品訂單，若廠商接新產品訂單愈多，有望推升訂單成長率。

觀察我國主要接單貨品，十一月資訊通信產品接單二六八億美元，創歷年單月新高，年增百分之六十九點四，創二○二一年三月以來最大增幅，主因伺服器、網通產品接單強勁成長；至於電子產品接單二八二點三億美元，創歷年同月新高、單月第二高，年增百分之四十七點九，主因ＩＣ製造、記憶體、晶片通路等接單成長。