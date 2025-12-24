聽新聞
經部：不干擾通訊 我才准設風機

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國總統川普以國安疑慮為由喊停五大離岸風電計畫，經濟部能源署指出，國內陸域及離岸風電設置皆需經過海巡署、民航局、國防部等國安單位審查，確認無干擾雷達等通訊訊號，才能進行電廠設置，各單位於電廠設置後，也會持續監測是否有雷達干擾情形，因此沒有國安及資安上的疑慮。

再生能源專家表示，技術上離岸風機完全可以做到避免干擾雷達系統的標準，這是選擇的問題，至於資安、國安疑慮，可能美國需要多考慮一些，台灣比較不用顧慮，因為台灣的離岸風機一開始就排除大陸製，非紅供應鏈標準明確，但美國市場比較開放，恐怕沒有相關規定。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，台灣離岸風電專案過去曾發生因飛航安全及國安疑慮，導致風場範圍縮小但非完全撤銷的案例，這些疑慮源於高達百餘公尺的風機可能影響電波，國防部對此產生顧慮，交通部也曾對航道受影響提出意見。

川普提出對離岸風電的各種疑慮，陳中舜說，可能不是純粹基於技術考量，因為川普的疑慮基本上可透過技術或調整方案來解決，比較可能源自於個人的能源偏好及產業利益連結。

台灣風能協會前理事長簡連貴表示，川普認為離岸風電會干擾雷達並影響國安的說法「沒有特別的依據」，這主要是川普個人的觀點，而非基於事實或專業評估。川普過去也曾撤銷其他環保政策，顯示其對氣候變遷議題及綠能推動，有其獨特見解，傾向支持傳統能源。

簡連貴說，離岸風電場的設置反而有助於提升國防安全，透過「船舶自動識別系統」（ＡＩＳ）和「閉路電視」（ＣＣＴＶ）等系統，有效監控海上船舶的動態，反而讓離岸風電場域成為額外的監測點，對台灣國防安全提升有幫助。

至於資料傳輸的資安疑慮，簡連貴表示，風機僅透過「監控與資料擷取系統」（ＳＣＡＤＡ）傳輸自身運作與安全的監測資料，並無其他敏感資訊的傳導，直言川普想太多。他說，離岸風電有助於提高台灣能源自主比例，減少對進口能源的依賴，提升能源安全。

