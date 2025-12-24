美國關稅衝擊全球 中經院：企業轉嫁能力提升

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

美國關稅衝擊全球，中經院昨（23）日發布調查，製造業與客戶達成關稅分攤的比率，已由上半年的14.3%升至下半年的23.4%，在這些已完成關稅或成本分攤協商的企業中，平均由企業承擔27.8%，客戶分攤72.2%，反映企業轉嫁能力較上半年明顯提升。

其中，產品客製化程度高、替代性低的產業，如航太相關電子零組件、高階自行車與半導體設備，關稅成本多由客戶吸收。

整體製造業仍有44.4%回報關稅與保護主義政策已經或預期影響營收，顯示轉嫁能力仍高度分化，與產業結構、技術門檻密切相關。

