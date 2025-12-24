快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

墨對台關稅豁免品項出列 汽車零組件、鋼品等82項維持原稅率或調降增幅

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
墨西哥將於明年起針對未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高部分關稅，行政院經貿談判辦公室23日宣布，台灣已成功爭取墨西哥同意，關切的105項貨品中，共82項可豁免或調降增幅。圖／聯合報系資料照片
墨西哥將於明年起針對未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高部分關稅，行政院經貿談判辦公室23日宣布，台灣已成功爭取墨西哥同意，關切的105項貨品中，共82項可豁免或調降增幅。圖／聯合報系資料照片

墨西哥將於明年起針對未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高部分關稅，行政院經貿談判辦公室昨（23）日宣布，台灣已成功爭取墨西哥同意，關切的105項貨品中，共82項可豁免或調降增幅，包含汽車零組件、塑膠、鋼品等，進一步降低衝擊。

⭐2025總回顧

82項貨品中，有27項豁免加徵關稅、55項增幅調減，獲墨西哥亮綠燈。

墨西哥參眾兩院日前通過對未簽署FTA國家，調高1,463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等，由於部分台廠布局、出口墨西哥市場，引發關注。

經貿辦先前已說明，此次墨西哥調增稅率的1,463項貨品中，去年自台灣進口金額共8.2億美元，今年截至9月則為6.96億美元，至於外界關注的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口70%，均未被列入調增清單，對台灣出口影響有限。

經貿辦昨日表示，墨西哥先前釋出加徵關稅訊息時，為維護台灣廠商利益，台灣自9月起，便透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐墨西哥代表處協助，提出105項關切貨品，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品，獲維持現有稅率或調低增幅，穩定廠商布局墨西哥市場。

經貿辦說明，82項貨品中，維持現有稅率（豁免加徵關稅）者共27項，包括：汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（三項）、鋼品（三項）。

調低關稅增幅共55項，包括：汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹脂、PVC及人造皮（31項）、紙板及標籤（五項）、化妝品及原料（二項） 及摩托車（一項）。

經貿辦說明，此案從今年9月，墨西哥提出法案開始，我國駐墨西哥代表處即關注進展，協助向墨國行政及立法部門建議，獲得正面進展。

延伸閱讀

墨西哥 關稅 汽車零組件

延伸閱讀

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

AI讓經濟成長7.25% 2026仍受關稅影響

印尼美國敲定關稅協議細節 預計2026年1月簽署

經貿辦：占墨西哥總出口7成的晶片ICT產品 未列調增關稅清單

相關新聞

AI基本法三讀 政院應設戰略委員會

為因應人工智慧（ＡＩ）發展，立法院昨三讀通過「人工智慧基本法（ＡＩ基本法）」，規定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員...

新聞眼／南韓全力發展AI 台相形見絀

台灣ＡＩ基本法昨完成立法，法案明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；和南韓的「國家ＡＩ戰略委員會」相比，南韓九...

台灣中油重申：三接工程招標均依法辦理 全力配合司法機關調查

有關23日媒體報導質疑台灣中油「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」（三接二期工程）採購案修正招標公告是為特定廠商開...

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比...

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

和碩集團董事長童子賢在中華獨立董事協會於週三(12/17)舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」上，再度對台灣能源政策提出建言。

丁學文專欄／解讀美國通貨膨脹 真痛點或偽命題？

12月18日，美國勞工統計局公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，美國年度CPI增幅降至2.7%，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議，先前白宮關門導致10月的數據缺失，勞工部門的報告根本沒有月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。我們到底應該怎麼解讀美國的通貨膨脹問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。