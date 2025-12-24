墨對台關稅豁免品項出列 汽車零組件、鋼品等82項維持原稅率或調降增幅

墨西哥將於明年起針對未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高部分關稅，行政院經貿談判辦公室昨（23）日宣布，台灣已成功爭取墨西哥同意，關切的105項貨品中，共82項可豁免或調降增幅，包含汽車零組件、塑膠、鋼品等，進一步降低衝擊。

82項貨品中，有27項豁免加徵關稅、55項增幅調減，獲墨西哥亮綠燈。

墨西哥參眾兩院日前通過對未簽署FTA國家，調高1,463項貨品關稅，增幅從5%至45%不等，由於部分台廠布局、出口墨西哥市場，引發關注。

經貿辦先前已說明，此次墨西哥調增稅率的1,463項貨品中，去年自台灣進口金額共8.2億美元，今年截至9月則為6.96億美元，至於外界關注的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品，其占對墨總出口70%，均未被列入調增清單，對台灣出口影響有限。

經貿辦昨日表示，墨西哥先前釋出加徵關稅訊息時，為維護台灣廠商利益，台灣自9月起，便透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐墨西哥代表處協助，提出105項關切貨品，向墨國建議後，成功爭取到82項貨品，獲維持現有稅率或調低增幅，穩定廠商布局墨西哥市場。

經貿辦說明，82項貨品中，維持現有稅率（豁免加徵關稅）者共27項，包括：汽車零組件（後視鏡等21項）、塑膠製品（三項）、鋼品（三項）。

調低關稅增幅共55項，包括：汽車零組件（齒輪箱等16項）、化纖、樹脂、PVC及人造皮（31項）、紙板及標籤（五項）、化妝品及原料（二項） 及摩托車（一項）。

經貿辦說明，此案從今年9月，墨西哥提出法案開始，我國駐墨西哥代表處即關注進展，協助向墨國行政及立法部門建議，獲得正面進展。