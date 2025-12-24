快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

卓揆拚內需 喊砸3,000億

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院昨（23）日召開經濟發展委員會顧問會議，聚焦擴大內需。與會顧問會後表示，討論主要集中於薪資提升、透明化，特別是配合明年彈性育嬰留停制度，推動彈性工時等；另也討論都更、雙薪就業家庭照顧等議題。

⭐2025總回顧

行政院長卓榮泰表示，政府積極擴大內需，也規劃「六大區域產業及生活圈」計畫，投入近3,000億元在各縣市推動150項以上重要基礎建設，都將在後關稅時代，為台灣經濟注入更大量能。

卓榮泰會中提到台美談判議題，他表示，由副院長鄭麗君率領的台美關稅談判團隊，秉持「國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」四大原則，積極與美方溝通，技術性磋商已進入具體成熟階段，仍須努力完成最後總結。

經發會共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，昨日召開包容成長組顧問會議，由卓榮泰主持，出席顧問包含中研院院士朱敬一、中小企業總會理事長李育家、政大國際金融學院院長蘇建榮、中經院院長連賢明、永豐金董事長陳思寬等。

李育家表示，會中聚焦青年多元發展、薪資提升與薪資透明化、雙薪就業家庭照顧等議題；連賢明指出，會中談及勞動環境調整方向，未來將由勞動部提出，由政府協助推動更具彈性的工時制度，並透過補貼機制，協助企業落實。

薪資議題方面，李育家指出，企業代表普遍表示會配合政府既有政策，每年持續調薪。原則上企業經營狀況良好、有獲利時，願意多給員工照顧；不過企業也反映不希望設下過於僵化的薪資天花板，以免造成負擔。

連賢明指出，此次會議以「包容成長」為核心，針對青年族群、少子化、高齡化及擴大內需等議題討論。

薪資 會議 卓榮泰

延伸閱讀

藍白表決勝 總統彈劾案排入26日立院院會議程

肯定中選會徵詢名單有納入 羅智強喊話賴總統：可放在其他提名

賴總統滿意度增5.5% 卓揆滿意度與不滿打平

財劃法不副署 藍白監院陳情要求彈劾卓榮泰

相關新聞

AI基本法三讀 政院應設戰略委員會

為因應人工智慧（ＡＩ）發展，立法院昨三讀通過「人工智慧基本法（ＡＩ基本法）」，規定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員...

新聞眼／南韓全力發展AI 台相形見絀

台灣ＡＩ基本法昨完成立法，法案明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；和南韓的「國家ＡＩ戰略委員會」相比，南韓九...

台灣中油重申：三接工程招標均依法辦理 全力配合司法機關調查

有關23日媒體報導質疑台灣中油「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」（三接二期工程）採購案修正招標公告是為特定廠商開...

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比...

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

和碩集團董事長童子賢在中華獨立董事協會於週三(12/17)舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」上，再度對台灣能源政策提出建言。

丁學文專欄／解讀美國通貨膨脹 真痛點或偽命題？

12月18日，美國勞工統計局公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，美國年度CPI增幅降至2.7%，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議，先前白宮關門導致10月的數據缺失，勞工部門的報告根本沒有月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。我們到底應該怎麼解讀美國的通貨膨脹問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。