卓揆拚內需 喊砸3,000億

行政院昨（23）日召開經濟發展委員會顧問會議，聚焦擴大內需。與會顧問會後表示，討論主要集中於薪資提升、透明化，特別是配合明年彈性育嬰留停制度，推動彈性工時等；另也討論都更、雙薪就業家庭照顧等議題。

行政院長卓榮泰表示，政府積極擴大內需，也規劃「六大區域產業及生活圈」計畫，投入近3,000億元在各縣市推動150項以上重要基礎建設，都將在後關稅時代，為台灣經濟注入更大量能。

卓榮泰會中提到台美談判議題，他表示，由副院長鄭麗君率領的台美關稅談判團隊，秉持「國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」四大原則，積極與美方溝通，技術性磋商已進入具體成熟階段，仍須努力完成最後總結。

經發會共分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，昨日召開包容成長組顧問會議，由卓榮泰主持，出席顧問包含中研院院士朱敬一、中小企業總會理事長李育家、政大國際金融學院院長蘇建榮、中經院院長連賢明、永豐金董事長陳思寬等。

李育家表示，會中聚焦青年多元發展、薪資提升與薪資透明化、雙薪就業家庭照顧等議題；連賢明指出，會中談及勞動環境調整方向，未來將由勞動部提出，由政府協助推動更具彈性的工時制度，並透過補貼機制，協助企業落實。

薪資議題方面，李育家指出，企業代表普遍表示會配合政府既有政策，每年持續調薪。原則上企業經營狀況良好、有獲利時，願意多給員工照顧；不過企業也反映不希望設下過於僵化的薪資天花板，以免造成負擔。

連賢明指出，此次會議以「包容成長」為核心，針對青年族群、少子化、高齡化及擴大內需等議題討論。