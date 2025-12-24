快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

11月台灣外銷訂單 傳產貨品接單 動能仍弱

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

傳統貨品接單動能仍呈疲弱，惟機械業因半導體設備訂單成長，11月接單金額18億美元，為連十月正成長。經濟部統計處長黃偉傑指出，工具機接單也慢慢好轉，已有部分工具機拿到印度及東協長單，預計效應會反映在明年。

⭐2025總回顧

黃偉傑表示，傳產接單仍慢慢回溫，但仍面臨中國大陸產能過剩衝擊。惟在各傳產貨品中，只要跟AI或半導體沾上邊，那一項接單就會表現不錯。

以機械業來說，11月接單18億美元，年增6.9%，主因半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長；以東協增0.6億美元、歐洲增0.4億美元較多。

基本金屬11月接單19.4億美元，年減0.5%，呈連九月負成長。黃偉傑指出，因PCB板厚度要夠，因此銅箔及銅箔基板因AI供應鏈需求及銅價上漲，致訂單成長。其他非金屬品如靶材則受惠半導體等電子零組件需求。

半導體 工具機 東協

延伸閱讀

「國產EUV2028量產」勸出清台積電 網酸反問：有便宜機台不是更香？

黃金白銀狂飆續創新高、油價勁揚2% 銅價逼近1.2萬美元天價

銅價挑戰1.2萬美元新高

新代砸6億 大馬擴廠

相關新聞

AI基本法三讀 政院應設戰略委員會

為因應人工智慧（ＡＩ）發展，立法院昨三讀通過「人工智慧基本法（ＡＩ基本法）」，規定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員...

新聞眼／南韓全力發展AI 台相形見絀

台灣ＡＩ基本法昨完成立法，法案明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；和南韓的「國家ＡＩ戰略委員會」相比，南韓九...

台灣中油重申：三接工程招標均依法辦理 全力配合司法機關調查

有關23日媒體報導質疑台灣中油「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」（三接二期工程）採購案修正招標公告是為特定廠商開...

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比...

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

和碩集團董事長童子賢在中華獨立董事協會於週三(12/17)舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」上，再度對台灣能源政策提出建言。

丁學文專欄／解讀美國通貨膨脹 真痛點或偽命題？

12月18日，美國勞工統計局公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，美國年度CPI增幅降至2.7%，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議，先前白宮關門導致10月的數據缺失，勞工部門的報告根本沒有月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。我們到底應該怎麼解讀美國的通貨膨脹問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。