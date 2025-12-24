11月台灣外銷訂單 傳產貨品接單 動能仍弱
傳統貨品接單動能仍呈疲弱，惟機械業因半導體設備訂單成長，11月接單金額18億美元，為連十月正成長。經濟部統計處長黃偉傑指出，工具機接單也慢慢好轉，已有部分工具機拿到印度及東協長單，預計效應會反映在明年。
黃偉傑表示，傳產接單仍慢慢回溫，但仍面臨中國大陸產能過剩衝擊。惟在各傳產貨品中，只要跟AI或半導體沾上邊，那一項接單就會表現不錯。
以機械業來說，11月接單18億美元，年增6.9%，主因半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長；以東協增0.6億美元、歐洲增0.4億美元較多。
基本金屬11月接單19.4億美元，年減0.5%，呈連九月負成長。黃偉傑指出，因PCB板厚度要夠，因此銅箔及銅箔基板因AI供應鏈需求及銅價上漲，致訂單成長。其他非金屬品如靶材則受惠半導體等電子零組件需求。
