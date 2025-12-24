11月台灣外銷訂單 資訊通信產品 美包下44%

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國瘋AI，經濟部統計處昨（23）日指出，11月台灣接自美國訂單284.5億美元，創歷年單月新高，年增56.1%，創歷年單月最大增幅。其中，美國訂單中資訊通信產品金額高達119億美元，等於11月資訊通信產品接單中，有四成四全由美國吃下，以伺服器訂單最多。

經濟部統計處長黃偉傑指出，美國訂單中和去年同期相較，以資訊通信產品增加117.7%最多。

值得注意的是，接自歐洲、東協及日本訂單成長率表現皆亮麗，黃偉傑分析，全球都在進行AI基礎建設，因此下單資訊通信產品、伺服器成長。

經濟部統計指出，11月歐洲訂單95.2億美元，年增26%，以資訊通信產品增40.6%較多。

東協訂單135.8億美元，年增60.2%，以電子產品增129.9%較多，資訊通信產品則增加51%。黃偉傑分析，東協訂單增最多是記憶體、晶片通路，其次是伺服器。

11月日本訂單29.9億美元，月減3%，年增15.4%，以資訊通信產品增加34.9%較多。

中國大陸及香港訂單表現仍不錯，11月訂單124.5億美元，年增17.6%，以電子產品增加39.1%較多。

