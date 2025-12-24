AI 帶旺 11月外銷訂單再創高 全年有機會突破7,500億美元

經濟部昨（23）日發布11月外銷訂單金額729.2億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，連十紅，且創2021年5月以來最大增幅。今年全年外銷訂單將創歷年新高，「有挑戰、但也有機會」突破7,500億美元，成長率將逾二成五。

經濟部統計處長黃偉傑表示，這股AI需求動能仍會延續至明年，惟今年基期已高，預期明年接單續呈正成長，「但漲幅不會那麼嚇人」。明年希望傳產貨品接單能回溫，中國大陸反內捲措施能見成效，使台灣傳產接單能順利轉為正成長。

統計處表示，因AI及高效能運算需求龐大，11月外銷訂單金額729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%，創近四年半以來最大增幅。今年前11月接單達6,666.5億美元，創歷年同期新高，年增24.2%。

黃偉傑解釋，11月外銷訂單表現超乎預期，主要是先前廠商表示第4季會有伺服器、晶片等新舊產品交替，預估要到12月才會量產，但因接單提前，因此11月伺服器、晶片接單爆量。

經濟部預估，12月接單金額約落在720億至740億美元，12月仍有可能再創歷年單月新高，年增率估36.1%至39.8%。第4季預估接單2,143億美元至2,163億美元，季增逾一成，季年增估達34%。

經濟部預測，今年全年外銷訂單預估為7,387億美元至7,407億美元，年增約逾二成五。至於是否突破7,500億美元？黃偉傑說，「有挑戰、但也有機會」。他觀察，目前並非所有伺服器廠商都是接新產品訂單，若廠商接新產品訂單愈多，有望推升訂單成長率。

若進一步觀察主要接單貨品，11月資訊通信產品接單268億美元，創歷年單月新高，月增18.7%，年增69.4%，創2021年3月以來最大增幅，主因伺服器、網通產品接單強勁成長。

11月電子產品接單282.3億美元，創下歷年同月新高、單月第二高；月減0.6%，年增47.9%，主因IC製造、記憶體、晶片通路等接單成長。

至於光學器材，11月接單17.4億美元，月增2%，年減2.4%，由正轉黑，主因面板及背光模組接單動能走弱，惟光學檢測及量測設備訂單續增，抵銷部分減幅。

黃偉傑說明，先前因封測大廠投資，需要光學檢驗，帶動光學器材接單成長，但光學檢驗增幅減緩，而面板及背光模組訂單走弱，致光學器材接單年增率由正轉負。