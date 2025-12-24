AI 基本法三讀 明定中央主管機關為國科會 設戰略委員會

立法院會昨（23）日三讀《人工智慧基本法》（AI基本法），明定中央主管機關為國科會，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，三讀條文並規範，須避免AI應用侵害人民生命、破壞社會秩序、國家安全或造假；並積極運用AI，確保勞動者的勞動權益。

全世界都在衝刺AI，歐盟已通過「歐盟人工智慧法」（EU AIA），南韓也通過「韓國AI基本法」，台灣方面，昨日立法院也通過AI基本法，完善AI治理框架，未來各部會將訂定相關作用法，例如交通部可能有自動駕駛管理、衛福部對於AI診療相關規範等。

立院三讀條文明定，政府應避免AI應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國安或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事，違者應依法令限制或禁止。

AI基本法也對相關獎勵賦予法源，明定政府應於財政能力範圍內，寬列預算，持續確保經費符合推行AI政策發展所需，並積極推動AI研發、應用及基礎建設，辦理AI產業補助、委託、出資、投資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施。

三讀條文也強調，各目的事業主管機關應會商個資保護主管機關，在AI研發及應用過程，避免不必要的個資蒐集、處理或利用，促進個資保護。

三讀條文指出，政府應積極運用AI確保勞動者勞動權益，弭平AI發展所造成的技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動，就AI利用所致失業，依其工作能力予以輔導就業。

另外要求數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的AI風險分類框架。各目的事業主管機關應訂定以風險為基礎的管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。