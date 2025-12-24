快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

AI 基本法三讀 明定中央主管機關為國科會 設戰略委員會

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
AI示意圖。（路透）
AI示意圖。（路透）

立法院會昨（23）日三讀《人工智慧基本法》（AI基本法），明定中央主管機關為國科會，行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，三讀條文並規範，須避免AI應用侵害人民生命、破壞社會秩序、國家安全或造假；並積極運用AI，確保勞動者的勞動權益。

⭐2025總回顧

全世界都在衝刺AI，歐盟已通過「歐盟人工智慧法」（EU AIA），南韓也通過「韓國AI基本法」，台灣方面，昨日立法院也通過AI基本法，完善AI治理框架，未來各部會將訂定相關作用法，例如交通部可能有自動駕駛管理、衛福部對於AI診療相關規範等。

立院三讀條文明定，政府應避免AI應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國安或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事，違者應依法令限制或禁止。

AI基本法也對相關獎勵賦予法源，明定政府應於財政能力範圍內，寬列預算，持續確保經費符合推行AI政策發展所需，並積極推動AI研發、應用及基礎建設，辦理AI產業補助、委託、出資、投資、獎勵、輔導，或提供租稅、金融等財政優惠措施。

三讀條文也強調，各目的事業主管機關應會商個資保護主管機關，在AI研發及應用過程，避免不必要的個資蒐集、處理或利用，促進個資保護。

三讀條文指出，政府應積極運用AI確保勞動者勞動權益，弭平AI發展所造成的技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動，就AI利用所致失業，依其工作能力予以輔導就業。

另外要求數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的AI風險分類框架。各目的事業主管機關應訂定以風險為基礎的管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。

主管 個資

延伸閱讀

AI 基本法三讀 保障勞動權益、禁止破壞社會秩序

失智前兆、肌少症、糖尿眼怎麼測？在家揪出隱藏危機，抽萬元好禮

捲刑警幫王大陸偷查個資案 楊植斗還原過程：王覺得丟臉盼保密

王大陸偷查個資案 車商小開證稱曾找楊植斗請北市刑大隊長關心此案

相關新聞

AI基本法三讀 政院應設戰略委員會

為因應人工智慧（ＡＩ）發展，立法院昨三讀通過「人工智慧基本法（ＡＩ基本法）」，規定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員...

新聞眼／南韓全力發展AI 台相形見絀

台灣ＡＩ基本法昨完成立法，法案明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；和南韓的「國家ＡＩ戰略委員會」相比，南韓九...

台灣中油重申：三接工程招標均依法辦理 全力配合司法機關調查

有關23日媒體報導質疑台灣中油「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」（三接二期工程）採購案修正招標公告是為特定廠商開...

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比...

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

和碩集團董事長童子賢在中華獨立董事協會於週三(12/17)舉辦的「2025董事會治理高峰論壇」上，再度對台灣能源政策提出建言。

丁學文專欄／解讀美國通貨膨脹 真痛點或偽命題？

12月18日，美國勞工統計局公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，美國年度CPI增幅降至2.7%，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議，先前白宮關門導致10月的數據缺失，勞工部門的報告根本沒有月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。我們到底應該怎麼解讀美國的通貨膨脹問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。