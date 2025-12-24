南韓全力發展AI 台相形見絀

台灣ＡＩ基本法昨完成立法，法案明定行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」；和南韓的「國家ＡＩ戰略委員會」相比，南韓九月端出的法令不僅明確訂出發展目標、推進計畫，還由總統李在明擔任主席，宣示傾全國之力發展ＡＩ，對ＡＩ發展的重視程度可見一斑。兩國對ＡＩ產業發展的態度，高下立判。

政府總自詡台灣是科技島，但這座島上所有的ＡＩ發展、所有接到的訂單，都來自於民間企業的努力。

每次談到國家要如何發展ＡＩ，各部會總是兄弟爬山、各自努力，國網中心設置ＡＩ超級電腦、數發部建置ＡＩ算力池，各單位都很努力，但究竟要怎麼做軟硬體整合、如何讓ＡＩ真正落地於各個產業，政府總沒有一個統合主理單位，來為台灣產業未雨綢繆。

南韓今年九月八日成立「國家人工智慧戰略委員會」，委員會在總統令生效後的四天就成立，並在會議召開首日審議南韓ＡＩ行動計畫實施方向、ＡＩ高速公路興建推進計畫，並且喊出「南韓躍升為世界ＡＩ強國前三名」的目標。

其中，最受關注的是「ＡＩ高速公路興建推進計畫」。計畫二○二八年前，南韓要建置一萬五千顆ＧＰＵ（圖形處理器），以振興國內ＡＩ生態系統，且最終要實現建置五萬顆ＧＰＵ的目標。李在明還在ＡＰＥＣ找來輝達執行長黃仁勳合作，助南韓建置國家主權ＡＩ。

為讓南韓ＡＩ發展更快速，委員會也調整政策方向。舉例來說，南韓政府先前希望二○三○年前，國內採購國產ＡＩ半導體產品的比率能達到百分之五十，取而代之的是透過公私合作，促進採用南韓國產ＡＩ晶片；另外，也訂定投資抵減相關政策，將ＡＩ服務資料中心納入國家戰略技術設施範疇，抵減比率由先前的百分之一至十，提高到百分之十五至廿五。

政府總說要大力發展ＡＩ，但除了科技業走在ＡＩ的最前端之外，科技業以外的傳統產業、服務業，都不知道如何搭上這股ＡＩ潮流，也很擔心因ＡＩ發展而被淘汰。

此外，台灣ＡＩ基本法雖然明定要成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，但這個委員會每年只需「至少召開一次會議」，而且是審議國家ＡＩ發展綱領，委員會幕僚作業由國科會辦理。相較於南韓，再看我們的ＡＩ基本法，無怪乎國內產業界對於這套ＡＩ基本法很冷感，不懂科技的傳統產業、服務業、餐飲業，恐怕只能自求多福，與其等待政府政策協助，不如自立自強。