快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

國發會憂115年總預算未審查 將推遲AI新十大建設落實

中央社／ 台北23日電

115年度中央政府總預算案未審查，國發會憂心推遲AI新十大建設進度，使智慧應用普及受限、關鍵技術研發延後、數位基磐建設停滯，並指出若預算延宕，將影響關鍵技術研發時程與產業鏈成形，削弱資通訊與半導體產業的國際競爭力。

⭐2025總回顧

立法院財政委員會邀請主計總處、財政部、國發會等相關部會於24日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行報告，相關書面報告今天陸續出爐。

國發會報告指出，115年度中央政府總預算案以「AI新十大建設」及「國力新十大動能」雙金字塔計畫為主軸，以強化產業領先優勢、擴大內需動能，確保經濟成長全民共享。

然而，總預算案未審查，將延宕政府預算執行。國發會進一步指出，AI是驅動台灣下一階段經濟成長的關鍵引擎，115年中央政府已編列相關經費新台幣311億元，其中受影響金額達102億元，如果未能如期通過，將使關鍵技術研發進程落後，影響「AI產業化、產業AI化」政策目標。

國發會列出3大影響層面，包含智慧應用普及受限、關鍵技術研發延後、數位基磐建設停滯。關鍵技術研發方面，政府聚焦矽光子、量子科技及智慧機器人等前瞻領域，推動矽光子共同封裝、後量子密碼晶片與機器人AI智慧系統的研發；如果預算延宕，將影響關鍵技術研發時程與產業鏈成形，削弱資通訊與半導體產業的國際競爭力。

此外，政府全力建構有利AI發展的制度與環境，包括提升AI算力建設、建構主權AI訓練語料庫、強化資料治理與智慧政府推動；其中智慧政府、資料治理、政府AI試用場域及智慧防災等計畫，均高度仰賴中央總預算支持。

依據行政院主計總處最新預測，114年經濟成長率預估可達7.37%，創近15年新高，居亞鄰國家領先地位。展望115年，國發會表示，台灣仍面對AI成長動能、美國關稅政策後續進展、主要國家貨幣政策調整、中國大陸產能外溢等風險因素，為了推動國家穩步發展，需要堅實的政府預算支出支持。

AI 研發 國發會

延伸閱讀

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

光環談展望 審慎樂觀

240億打造藥物韌性 賴總統喊話儘速通過總預算

相關新聞

丁學文專欄／解讀美國通貨膨脹 真痛點或偽命題？

12月18日，美國勞工統計局公布的11月消費者物價指數（CPI）顯示，美國年度CPI增幅降至2.7%，這份看似樂觀的報告卻在經濟學界引發巨大爭議，先前白宮關門導致10月的數據缺失，勞工部門的報告根本沒有月度比較，使得多達數十種產品類別的近期價格波動成為謎團。我們到底應該怎麼解讀美國的通貨膨脹問題？

AI帶旺…11月外銷訂單再創高 全年有機會突破7,500億美元

經濟部昨（23）日發布11月外銷訂單金額729.2億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，連十紅，且...

11月台灣外銷訂單 資訊通信產品 美包下44%

美國瘋AI，經濟部統計處昨（23）日指出，11月台灣接自美國訂單284.5億美元，創歷年單月新高，年增56.1%，創歷年...

11月台灣外銷訂單 傳產貨品接單 動能仍弱

傳統貨品接單動能仍呈疲弱，惟機械業因半導體設備訂單成長，11月接單金額18億美元，為連十月正成長。經濟部統計處長黃偉傑指...

墨對台關稅 豁免品項出列

墨西哥將於明年起針對未簽署自由貿易協定（FTA）國家調高部分關稅，行政院經貿談判辦公室昨（23）日宣布，台灣已成功爭取墨...

美國關稅衝擊全球 中經院：企業轉嫁能力提升

美國關稅衝擊全球，中經院昨（23）日發布調查，製造業與客戶達成關稅分攤的比率，已由上半年的14.3%升至下半年的23.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。