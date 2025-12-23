金管會：若預算未能完成審議 影響行政基本維持費

快訊

中央社／ 台北23日電

金管會指出，115年度主管預算案如未能依限完成審議，將未能動支新台幣5674萬7000元，其中，經常性經費及延續性資本支出4724萬元將無法執行，這都是支應行政工作的基本維持費，以確保銀行、證券期貨市場及保險等監理暨金融檢查業務順利運作。

立法院財政委員會明天將邀請相關部會首長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近新台幣3000億元的新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展的影響」進行專題報告。

金管會晚間出爐的書面報告指出，115年度金管會主管預算案如未能依限完成審議，則金管會及所屬未能動支5674萬7000元，包括新興資本支出及新增計畫809萬2000元、經常性經費及延續性資本支出4724萬元與第一預備金141萬5000元。

至於主要影響情形，金管會說明，115年度新興資本支出及新增計畫編列809萬2000元，全數無法執行，是汰換正、副首長專用車3輛及相關設備、辦理主機相關作業系統版本升級等費用。

金管會表示，115年度經常性經費及延續性資本支出個別項目與上年度比較有超過部分為4724萬元，將無法執行，都是支應行政工作的基本維持費，以確保銀行、證券期貨市場及保險等監理暨金融檢查業務順利運作所需經費。

