115年總預算卡關 主計總處：不利研發及吸引大廠投資

115年度中央政府總預算案進度延宕，主計總處書面報告指出，115年度總預算未審議通過不得動支部分為新台幣2992億元，影響範圍涵蓋AI新十大建設，且讓相關部會預算受到侷限，可能影響先進半導體技術研發，且不利吸引國際大廠來台設立研發中心。

立法院財政委員會邀請主計總處、財政部等相關部會於24日就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近3000億元之新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展之影響」進行報告，主計總處書面報告今天出爐。

主計總處指出，115年度中央政府總預算案行政院已依法於114年8月29日送立法院審議，目前審議尚未完成，但115年度總預算案共計有2992億元須待預算通過後，才能執行；其中新興計畫1017億元，內容涵蓋直轄市及縣市財政均衡補助、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、AI新十大建設、TPASS行政院通勤月票執行計畫、布建公共化托育設施等。

主計總處指出，AI新十大建設部分為102億元，主要是辦理無人載具、智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術，以及推動智慧政府AI服務和各項智慧應用推廣等計畫，如果總預算未及時通過，將影響企業與公共服務導入AI速度，以及延後智慧機器人、矽光子、量子等關鍵技術布局。

主計總處表示，除了新興計畫，經常性經費及延續性計畫115年度所編列經費較114年度還高時，僅能在114年度額度範圍內動支經費，經統計，各部會較114年度增加部分計1805億元，雖然不會立即產生影響，預算仍受到侷限，將影響施政計畫推動。

主計總處舉例，經濟部超過114年度預算部分計148億元，如果預算遲未通過，將影響先進半導體及新興通訊等相關技術研發進程，不利補助企業推動創新研發，以及吸引國際大廠來台設立研發中心。

另外，外交部超過114年度預算部分計108億元，若預算遲未通過，將延誤台灣與友邦及友國合作項目的執行時間，或錯失合作機會，也無法結合優勢產業拓展多層次外交關係，限縮台灣國際空間。

主計總處表示，115年度總預算案共計有2992億元須待預算通過後始得執行，而總預算案內的各項經費均與國家發展、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議，讓政府可以執行攸關國家長遠發展與人民福祉的政策。