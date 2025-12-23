陽明海運看2026年 仍具挑戰、但審慎樂觀

自從美國通過《天才法案》（GENIUS Act），正式將美元穩定幣納入金融體制後，各國紛紛開始評估與規畫本國幣別穩定幣，台灣亦不例外。金管會表示，若《虛擬資產管理條例》能順利完成立法，新台幣穩定幣最快可望於明年6、7月正式上路。 究竟什麼是穩定幣？是新的投資工具？還是只是另一種會暴漲暴跌的加密貨幣？一般人可以買穩定幣嗎？買了之後可以如何運用？《聯合新聞網》整理穩定幣資訊，帶你掌握最新的金融趨勢。

