卓揆盼推動都更及觀光「擴大內需」政策 為台灣經濟注入更大量能

行政院長卓榮泰23日主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議 （包容成長分組）時表示，本次會議以「擴大內需」為主題，將推動「都市更新及危老重建政策」，以及以傳統觀光、會展經濟、演唱會經濟、國際體育賽事促進「觀光發展」。再加上政府規劃「六大區域產業及生活圈」計畫，投入近3,000億元在全國各縣市推動150項以上重要地方基礎建設，都將在後關稅時代為臺灣經濟注入更大的量能，也期待與會經發會顧問提供更多寶貴意見與支持，讓政府重大政策朝向更好的方向。

卓榮泰致詞時表示，行政院經濟發展委員會是政府制定經濟政策的重要討論平臺，顧問會議更是政府政策形成前，與社會、產業界最重要的溝通平臺之一。此次會議原定114年7月29日召開，惟考量當時美國對等關稅的不確定性，以及我國接連遭受颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流及非洲豬瘟等災情侵襲，政府必須積極投入災後復原工作，因此相隔5個月後，終於在今日再度召開經發會。

面對各種國內外情勢變化，卓榮泰指出，行政院編列 930億元特別預算，用以產業支持，並以「移緩濟急」方式，提前展開作業；各項災後重建也編列特別預算，對災後地區進行全面復原；並嚴密管控非洲豬瘟在臺中案例場，使疫情未肆意擴大。在國際情勢方面，這一年來，美國、日本、歐洲在各種重要場合以言論與實際作為支持臺灣，副總統蕭美琴更應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）之邀，前往歐洲議會舉行的布魯塞爾年會演講；同時，由行政院副院長鄭麗君所領軍的臺美關稅談判團隊，也秉持「國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全」四大原則，積極與美方溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。

卓榮泰表示，即便內外挑戰不斷，我國今年前三季經濟成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，整年度更上修至7.41%，創15年來新高；同時，消費者物價指數（CPI）控制在1.67%，持續穩定。

卓榮泰並說，各項政策均已納入行政院115年度施政計畫，並匡列相關預算，然而距離115年度僅剩數日，期盼立法院儘速完成115年度中央政府總預算案審議，讓相關新興計畫順利執行。此外，政府也提出「強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例」草案，未來將一年編列1,560億元、8年1.25兆元的國防特別預算。

卓榮泰指出，總統一再強調這項國防特別預算具有三項重要指標，一是對臺灣國防安全形成安全屏障，建構「臺灣之盾」；二是引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈運作；三是採購新式精準武器之外，發展國防軍工產業在地化，盼能在全球非紅供應鏈中占有一席之地，成為我國經濟發展的另一項重要工程。

卓榮泰也提到，合理、公平、計算精密的《財政收支劃分法》，才能達到中央地方事權合理分配，以及各縣市水平分配更公平，讓全國人民生活均衡發展。然而，立法院目前版本不僅弱化中央地方的夥伴關係，也無法加強地方自治精神，因此期待立法院能審慎面對行政院所提出的《財劃法》修法版本，使行政院能夠編列強而有力的中央政府總預算案，依照國家經濟發展，調整或擴大預算結構或規模，以 AI、觀光及國防等相關產業，勾勒出國家未來藍圖，讓國家更強、讓人民在更公平體制下，因經濟均衡發展獲得更公平分配，這也是此次會議「包容成長分組」最重要目的之一。

隨後，卓榮泰依序聽取經濟部「中小微企業多元振興發展」報告、教育部「青年多元發展」報告、國家發展委員會「薪資提升及薪資透明化」報告及勞動部「雙就業與雙照顧」報告，與會顧問針對各報告踴躍提供建言，卓院長並與顧問們充分交換意見。卓院長表示，感謝顧問們熱烈提供寶貴建言，請經濟部、教育部、國發會及勞動部等相關部會，將顧問們提供之意見，參考納入目前措施方案及未來精進作法，並持續追蹤。

接續，卓榮泰聽取內政部「都市更新及危老重建政策推動情形」報告後指出，近年政府在執行都市更新及危老重建上已累積若干成效，惟速度仍略有不足，請內政部持續檢討精進相關工作，從人才培育、法規制度、融資支持等面向著手，除強化公辦都更機制之外，亦應提升民間自行實施都更及危老重建量能，才能在速度上明顯改進。同時，在國人居住環境安全與品質方面，為因應人屋雙老情形，請內政部持續推動老宅延壽計畫，加強政策宣導與溝通，並檢討危老條例及其他法令是否完備，進而達到讓長者在地安養的重要目標。

有關交通部「觀光發展推動情形」一案，卓榮泰說，因應全球觀光趨勢快速變動，請交通部持續推動觀光兆元產業之四大策略，包括「觀光品牌全球引客」、「環島亮點捲動國旅」、「跨域整合多元旅遊」及「智慧景區價值升級」，並積極執行相關計畫。卓院長強調，臺灣擁有豐富的會展資源、便利的交通運輸系統、國際級的場館，為各類型會展提供必要的設施與條件，請經濟部、運動部、交通部、教育部及文化部等相關部會完全投入，爭取大型國際性會展、會議、體育賽事、演唱會在臺舉辦，吸引國際人士及學生來臺參與更多的觀光旅遊活動，以擴大內需，創造更多經濟效益。

卓榮泰進一步指出，隨著觀光需求逐步回升，交通運輸、公共設施服務量能等各項配套措施，要能滿足相對應的成長速度與量能，並優化交通接駁系統，提供地區旅遊及行程建議、細緻規劃觀光景區，確保住宿量能等。另考量民間反映國旅住宿費用過高，尤其平日與假日住宿費用落差甚大，交通部為鼓勵國人於平日進行國內旅遊，已提出平日住宿優惠、生日住宿優惠等方案，相關方案研議中，預計115年第2季起實施。卓院長提到，為充實觀光產業研發與經營管理人才，政府將成立「財團法人觀光研訓院」，期盼觀光研訓院未來能成為國內觀光人才培育的重要訓練機構，提供各行各業相關必要人力。

卓榮泰表示，經發會的舉辦，提供各部會首長靈感，讓政策構思或執行速度都能獲得激發，進而更細緻的規劃構想，更快速精準的將政策落實在國人面前。卓榮泰再度感謝所有顧問撥冗參加今日會議，當前最重要的是通過115年度中央政府總預算案，否則今日會議的政策內容都將淪為空談。對此，行政院將持續努力，讓行政、立法兩院能夠在合乎憲政秩序體制下，形成新的互動模式，讓國人看到政府清楚的政策及方向。