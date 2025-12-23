AI狂潮助攻 113年電子商務交易金額突破8兆創新高

快訊

中央社／ 台北23日電

主計總處今天公布113年電子商務統計結果，由於人工智慧（AI）商機大爆發，內需也穩健成長，工業及服務業電子商務交易金額突破新台幣8兆元大關，達8兆1097億元，創歷史新高，年增率17.8%也創下歷史次高。

主計總處「電子商務交易」指的是企業透過網路，利用特定交易平台、自行架設網站（網頁）或系統（含EDI）進行有形的產品或無形的服務接單、交易；但不包括僅提供商品資訊查詢及利用電子郵件、社群網站傳遞訂單。

外界談到電子商務交易，多直觀認為是企業對消費者（B2C），但製造業運用EDI（Electronic DataInterchange，電子資料交換系統）情況普遍，供應商和客戶間會透過該系統進行訂單相關電子資料交換並達成交易。

主計總處統計，113年在全球人工智慧、高效能運算等應用需求強勁，以及內需持續成長的雙重帶動下，工業及服務業電子商務交易金額達8兆1097億元，年增1.2兆元，年增率達17.8%，增幅創下歷史次高，僅次於110年疫情期間的30.8%。

主計總處官員說明，110年疫情期間，大家減少實體接觸，激勵電商使用率，在此同時，全球苦於供應鏈斷鏈，台灣則不受影響，經濟成長率逆勢成長，優於許多國家，使得當年電子商務交易金額成長率飆到30.8%的新高水準。

官員接著表示，112年製造業持續去化庫存，基期相對較低，當年電子商務交易金額為6.8兆元，113年AI需求湧現，內需也持續成長，助攻電子商務交易金額直接飛越8兆元大關，再創新高。

觀察各大行業電子商務交易模式，製造業以B2B為主，占該業電子商務交易金額98.8%；服務業部門各大業多以B2C為主，以住宿及餐飲業、金融及保險業、出版影音及資通訊業B2C交易金額來看，分別占各該業電子商務交易金額的96.4%、82.8%及80.4%。

主計總處指出，107年以來，因行動裝置益趨普及，電商、外送平台、電子化交易持續發展，而後又有疫情催化宅經濟商機，和107年相比，113年B2C交易成長1.7倍，高於B2B的86.1%，各行業中以住宿及餐飲業B2C交易成長達3.7倍最多。

