財部：若總預算未完成審議 明年度新增計畫不得動支
中央政府總預算案僵局未解，財政部表示，若總預算案未依法完成審議程序，明年度新興資本支出及新增計畫則不得動支，將影響政府施政。
立法院財政委員會明天將邀請相關部會首長就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，近新台幣3000億元的新興、新增計畫將無法推動，對國家整體發展的影響」進行專題報告。
財政部書面報告指出，115年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆8623億元，較前一年度減少9.6%。其中稅課收入編列2兆4807億元，年減3038億元，主要是財政收支劃分法修正中央地方稅課收入劃分比率，致中央稅課收入減少，另非稅課收入編列3816億元，年增13億元。
財政部表示，若總預算案不能在法定期限內完成審議，各機關預算的執行、收入部分，及賦稅、規費等強制性收入，除法律另有規定，其餘暫依上年度標準及實際發生數執行；至於115年度新興資本支出及新增計畫，總預算案未依法完成審議程序則不得動支，將影響政府施政。
