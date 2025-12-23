快訊

恰逢期中選舉 美股、AI產業前景看好

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
「明年美國要期中選舉，美國總統川普會讓美股更好看！」學者林蒼祥23日於台綜院研討會分析，美國失業率逐漸上升、美債高築，川普會希望增加市場流動性。學者呂政道則指出，各國發展AI驅動生產力與投資全面擴張下，加上美國期中選舉，美股有望表現強勁，可關注美國科技股、AI主權等類別。

投資、貿易不定性增加

台綜院院長吳再益在會中首先分析，美國在2026年經濟受到AI需求，降息預期上升刺激，經濟成長動能溫和，但仍面臨貿易政策不確定性，通膨回升等隱憂；他提到，2026年美國預計還會降息1到2碼，但美國聯邦公開市場委員會內部仍有分歧。另外，美元2026年可能因勞動市場疲弱，使降息預期增加，將使美元繼續走弱。

針對中國經濟，吳再益指出，中國2026年經濟會更重視改革、調整結構，但高額預防性儲蓄等因素將使整體投資疲軟，房地產建設持續萎縮，且產能過剩的企業投資受到反企業內捲運動衝擊，主要風險來自貿易不確定性與如何管理產能過剩，在美中貿易摩擦持續、國內需求偏弱影響下，投資需要更多的政策支援與引導。

台股有望3.2萬點？

淡江財經系榮譽教授林蒼祥分析，美國過去3年縮表2.4兆美元，壓縮銀行準備金，導致銀行放貸困難、企業很難借到錢，開始影響到美國的失業率。此外，美國20%的稅收拿來繳美債利息，因此會希望FED降息與增加流動性，讓美國總統川普減稅、新增國防支出的「大而美法案」得以運作，確保2026年的經濟成長不會影響共和黨的期中選舉成果。

林蒼祥指出，流動性增加下，美股7巨頭與相關半導體的股價雖然可能有高估，但應該還沒有到泡沫的境界（本益比約30倍），且生成式AI不只改變消費行為，還有提升生產力下，2026年標普500有望達到7753點（目前6878點），而台股明年的低點約24914點，高點則有望來到32970點。

美股是投資好標的

「明年台幣匯率將由國際資金流主導，而非經濟成長！」林蒼祥表示，FED與日本銀行的資金流動將會影響台幣匯率，加上明年經濟放緩，限制台幣升值動力，因此估計60%機率會是基本盤狀況：美元對台幣約在31.2到32.3之間（FED溫和降息、日圓利差交易JPY Carry作用），20%機率台幣走弱（32.3到33.9）。

統一投顧首席經濟學家呂政道則認為，共和黨全面執政，又遇上期中選舉，美股的表現最強勁，且美國、歐洲與日本都有機會實施適度量化寬鬆政策，且各國發展AI驅動生產力與投資全面擴張，若在股票要獲利，可關注美元科技鏈（美股NVDA、MSFT、ORCL等），能源與原物料產業（銅、鋰、鈾、SMR）可做為通膨避險。

自從美國通過《天才法案》（GENIUS Act），正式將美元穩定幣納入金融體制後，各國紛紛開始評估與規畫本國幣別穩定幣，台灣亦不例外。金管會表示，若《虛擬資產管理條例》能順利完成立法，新台幣穩定幣最快可望於明年6、7月正式上路。 究竟什麼是穩定幣？是新的投資工具？還是只是另一種會暴漲暴跌的加密貨幣？一般人可以買穩定幣嗎？買了之後可以如何運用？《聯合新聞網》整理穩定幣資訊，帶你掌握最新的金融趨勢。

