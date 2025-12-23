太驚人！經部：11月外銷訂單729.2億美元創單月新高 年增39.5%

經濟部23日公布11月外銷訂單金額為729.2億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，創2021年5月以來最大增幅。經濟部表示，2025年全年訂單將創歷年新高，「有挑戰、但有機會」突破7,500億美元，成長率將逾二成五。

經濟部統計處長黃偉傑表示，AI需求動能仍會延續至明年，惟今年基期已高，預期會呈正成長，「但漲幅不會那麼嚇人」。明年希望傳產貨品接單能回溫，中國大陸反內卷措施能見成效，使我國接單順利轉為正成長。

經濟部統計處表示，因AI及高效能運算需求龐大，11月外銷訂單金額為729.2億美元。今年1-11月接單達6,666.5億美元，創歷年同期新高，年增24.2%。

黃偉傑解釋，11月外銷訂單表現超乎預期，主要是先前廠商有反應伺服器、晶片等新品因有新舊交替，預估要到12月才會量產，但因為接單提前，11月出現爆量接單。

經濟部預估，12月接單為720億美元至740億美元，仍有可能再創歷年單月新高，年增預估36.1%至39.8%。全年外銷訂單預估為7,387億美元至7,407億美元，年增約逾二成五。至於是否突破7,500億美元，黃偉傑說，「有挑戰、但有機會」。