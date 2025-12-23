快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

聽新聞
0:00 / 0:00

需求爆大量！外銷訂單前11月累計6666億美元 全年上看7400億

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
11外銷訂單金額729.2億美元，刷新歷年單月新高紀錄。圖／本報資料照片
11外銷訂單金額729.2億美元，刷新歷年單月新高紀錄。圖／本報資料照片

經濟部23日發布外銷訂單統計，11外銷訂單金額729.2億美元，刷新歷年單月新高紀錄，年增率飆高至39.5％，累計前11月，外銷訂單金額6666.5億美元，也創歷年同期新高，年增率24.2％。

⭐2025總回顧

經濟部預估，12月外銷訂單金額720～740億美元，年率36.1％～39.8％，全年外銷訂單金額可達7387～7409億美元，年增率25.3％～25.6％。

經濟部表示，外銷訂單受AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，客戶拉貨動能依然強勁，但部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響，抵銷部分增幅。

展望未來，經濟部表示，全球經濟成長動能仍受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，但AI、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，預期我國外銷接單將穩定成長。

經濟部

延伸閱讀

運動部攜手經濟部 以低碳化、智慧化協助運動產業創新商業模式

經濟部運動部合作 運動產業創新最高補助1200萬元

運具電動化進度不如預期！電動機車市售比僅達成6.8%

就業市場趨穩 11月失業率3.33%寫25年來同期最低

相關新聞

需求爆大量！外銷訂單前11月累計6666億美元 全年上看7400億

經濟部23日發布外銷訂單統計，11外銷訂單金額729.2億美元，刷新歷年單月新高紀錄，年增率飆高至39.5％，累計前11...

今年GDP上修至7.25% 台綜院示警明年三大下行風險

AI帶動出口與投資動能，今年經濟表現超乎預期，台灣綜合研究院23日發布最新經濟展望，上修2025年經濟成長率至7.25%...

大陸是競爭者也是夥伴 學者：台供應鏈需上下游整合

美中對抗進入深水區，資策會產業情報所所長洪春暉23日表示，台灣無法忽視的現實是，大陸既是競爭者也是關鍵夥伴。台灣的供應鏈...

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比...

恰逢期中選舉 美股、AI產業前景看好

「明年美國要期中選舉，美國總統川普會讓美股更好看！」學者林蒼祥23日於台綜院研討會分析，美國失業率逐漸上升、美債高築，川普會希望增加市場流動性。學者呂政道則指出，各國發展AI驅動生產力與投資全面擴張下，加上美國期中選舉，美股有望表現強勁，可關注美國科技股、AI主權等類別。

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

自從美國通過《天才法案》（GENIUS Act），正式將美元穩定幣納入金融體制後，各國紛紛開始評估與規畫本國幣別穩定幣，台灣亦不例外。金管會表示，若《虛擬資產管理條例》能順利完成立法，新台幣穩定幣最快可望於明年6、7月正式上路。 究竟什麼是穩定幣？是新的投資工具？還是只是另一種會暴漲暴跌的加密貨幣？一般人可以買穩定幣嗎？買了之後可以如何運用？《聯合新聞網》整理穩定幣資訊，帶你掌握最新的金融趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。