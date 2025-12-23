聽新聞
需求爆大量！外銷訂單前11月累計6666億美元 全年上看7400億
經濟部23日發布外銷訂單統計，11外銷訂單金額729.2億美元，刷新歷年單月新高紀錄，年增率飆高至39.5％，累計前11月，外銷訂單金額6666.5億美元，也創歷年同期新高，年增率24.2％。
經濟部預估，12月外銷訂單金額720～740億美元，年率36.1％～39.8％，全年外銷訂單金額可達7387～7409億美元，年增率25.3％～25.6％。
經濟部表示，外銷訂單受AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，客戶拉貨動能依然強勁，但部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響，抵銷部分增幅。
展望未來，經濟部表示，全球經濟成長動能仍受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，但AI、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，預期我國外銷接單將穩定成長。
