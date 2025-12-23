今年GDP上修至7.25% 台綜院示警明年三大下行風險

AI帶動出口與投資動能，今年經濟表現超乎預期，台灣綜合研究院23日發布最新經濟展望，上修2025年經濟成長率至7.25%，並預估2026年成長率降至3.46%。台經院提醒，明年台灣經濟有三大下行風險，分別是全球經濟成長放緩、人工智慧（AI）熱潮可能降溫，以及地緣政治風險升高。需強化產業平衡與結構韌性，才能確保經濟在波動環境中維持穩健擴張。

回顧今年經濟表現，台綜院表示，全球AI浪潮持續擴散，資通訊與電子產品需求強勁，帶動外需出口表現顯著優於原先預期；內需方面，企業受AI與新興科技應用需求帶動，持續擴充產能並加碼投資，民間投資維持穩健成長。台灣作為全球半導體、伺服器與AI硬體供應鏈的重要節點，出口結構高度受國際貿易環境與地緣政治風險影響。

台綜院分析，今年經濟成長優於預期，主因在於美國關稅政策推動下的提前拉貨效應，以及全球AI與高效能運算需求快速擴張。關稅談判與暫緩期間，台灣迎來對美出口拉貨與搶運潮，短期推升外需；同時，AI伺服器與資通訊產品出口屢創新高，相關產業獲利改善，也促使企業積極投資，形成出口與投資相互支撐的成長動能。

展望2026年，台綜院指出，美國關稅政策的實質影響將逐步全面顯現，全球貿易成長動能預期放緩，台灣外需成長將承壓；內需消費雖可望持續改善，但在高基期影響下，民間投資成長幅度將趨於放緩，整體經濟成長仍須審慎看待。

在需求結構方面，台綜院表示，民間消費可望受政府普發現金政策挹注，動能延續至2026年第1季，加上AI相關企業獲利展望良好，有助於帶動薪資調升與股利發放，支撐全年消費表現，預估2026年實質民間消費成長率為2.23%。民間投資方面，雖持續受惠於AI、HPC與雲端應用需求，半導體廠商仍將擴充產能，但在不確定性升高及高基期影響下，投資成長動能將趨緩，預估成長率為1.7%。

出口方面，台綜院指出，海外AI與高效能運算需求仍具支撐，但在超高基期下，出口成長力道將明顯放緩，預估2026年實質商品及勞務輸出成長率為4.72%，實質商品及勞務輸入成長率為 3.75%。