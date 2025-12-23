財政部115年發債計畫 首季發行首檔永續債
財政部今天公告民國115年度全年公債發行計畫暨第1季公債發行明細，全年預計將發行21期，首季則預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共新台幣1554億元，當中包括首檔中央永續發展政府債券。
⭐2025總回顧
為活絡債券市場、引導資金投入公共建設，財政部持續推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透過發行乙類公債籌資，可藉此紓緩公務預算舉債壓力。
財政部說明，明年度預計發行7期乙類公債，其中第1季發行1期乙類公債，為首檔中央永續發展政府債券；加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行14期甲類公債，合計全年度發行21期公債。
根據財政部規劃，其中1月發行3期，2月、4月、5月、7月、8月、10月及12月各發行2期，其餘4個月各發行1期。發行年期分別定為2年（3期）、5年（6期）、10年（7期）、20年（2期）及30年（3期）。
以115年度第1季而言，財政部預定發行5期甲類公債，及1期乙類公債，共1554億元。後續發行期次變動，將逐季對外公告。
同時，財政部指出，115年度國庫券預計發行7期；其中，第1季預計發行4期國庫券共1400億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言