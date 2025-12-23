財政部115年發債計畫 首季發行首檔永續債

快訊

中央社／ 台北23日電

財政部今天公告民國115年度全年公債發行計畫暨第1季公債發行明細，全年預計將發行21期，首季則預定發行5期甲類公債及1期乙類公債共新台幣1554億元，當中包括首檔中央永續發展政府債券。

為活絡債券市場、引導資金投入公共建設，財政部持續推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透過發行乙類公債籌資，可藉此紓緩公務預算舉債壓力。

財政部說明，明年度預計發行7期乙類公債，其中第1季發行1期乙類公債，為首檔中央永續發展政府債券；加計中央政府債務基金舉新還舊及國庫調度需求，預計發行14期甲類公債，合計全年度發行21期公債。

根據財政部規劃，其中1月發行3期，2月、4月、5月、7月、8月、10月及12月各發行2期，其餘4個月各發行1期。發行年期分別定為2年（3期）、5年（6期）、10年（7期）、20年（2期）及30年（3期）。

以115年度第1季而言，財政部預定發行5期甲類公債，及1期乙類公債，共1554億元。後續發行期次變動，將逐季對外公告。

同時，財政部指出，115年度國庫券預計發行7期；其中，第1季預計發行4期國庫券共1400億元。

25檔債券型ETF 人氣竄升

16類特定房屋 免課囤房稅 明年3月23日前申請才可適用2%稅率

台南首發行建設公債81.5億 立即募滿全數投入南科特定區徵收

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

需求爆大量！外銷訂單前11月累計6666億美元 全年上看7400億

經濟部23日發布外銷訂單統計，11外銷訂單金額729.2億美元，刷新歷年單月新高紀錄，年增率飆高至39.5％，累計前11...

今年GDP上修至7.25% 台綜院示警明年三大下行風險

AI帶動出口與投資動能，今年經濟表現超乎預期，台灣綜合研究院23日發布最新經濟展望，上修2025年經濟成長率至7.25%...

大陸是競爭者也是夥伴 學者：台供應鏈需上下游整合

美中對抗進入深水區，資策會產業情報所所長洪春暉23日表示，台灣無法忽視的現實是，大陸既是競爭者也是關鍵夥伴。台灣的供應鏈...

美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比...

恰逢期中選舉 美股、AI產業前景看好

「明年美國要期中選舉，美國總統川普會讓美股更好看！」學者林蒼祥23日於台綜院研討會分析，美國失業率逐漸上升、美債高築，川普會希望增加市場流動性。學者呂政道則指出，各國發展AI驅動生產力與投資全面擴張下，加上美國期中選舉，美股有望表現強勁，可關注美國科技股、AI主權等類別。

