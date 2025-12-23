中經院：關稅風暴衝擊比預期溫和 製造業最關注匯率

今年在美國關稅烏雲籠罩之下，經濟前景難以預測，不過2025年進入尾聲，中經院今天指出，對等關稅與232條款、匯率對廠商營運衝擊，沒有像上半年預期的嚴重，「風暴實際衝擊比預期溫和」。調查也顯示，逾6成台灣製造業最關注議題是匯率，川普貿易政策排名第2。

中經院今天發布「2025下半年台灣採購經理人營運展望調查」，結果顯示，上半年外在局勢動盪不安，美國關稅政策不確定性、匯率波動衝擊廠商信心，但從廠商回報的營運狀況看來，風暴未如2025上半年預期嚴重，只是成本端推動的漲價潮浮現。

中經院調查指出，關稅、貨幣市場波動與地緣政治的不確定性，2025下半年起明顯反映在製造業的採購價格與營業成本。截至2025下半年，製造業採購價格指數連續4期呈現上升（高於50.0%），且2025下半年指數較前期攀升8.3個百分點，升至60.0%。

製造業預估2026上半年採購價格指數將續揚至61.6%，且整體製造業預估將於2026年調漲收費價格。若2026年調漲情勢符合預期，製造業預估2026上半年利潤率將中斷連續3期下降（低於50.0%）轉為上升，指數為52.3%。

中經院院長連賢明表示，從採購經理人半年報結果可以發現，廠商上半年對於關稅預期看法比較負面，到了下半年，看法好轉，如今廠商對於景氣看法都有回升。

非製造業方面，2025下半年表現優於預期，但面臨營運成本攀升壓力，尤其薪資費用持續較2024年攀升，預期2026年服務收費價格將持續調漲。

中經院同步調查製造業與非製造業關注的總經議題，2025下半年灣製造業最關注議題仍為「匯率波動」，勾選比例為64.7%；「美國川普總統貿易政策」與「國際能源及原物料價格」並列第2，勾選比例為56.4%；「美國經濟走勢」與首次納入調查的「台美貿易談判結果」並列第3。

非製造業方面，最關注的議題是「勞動成本與人力資源短缺」，其次是「美國川普總統貿易政策」，「匯率波動」、「台美貿易談判結果」與「兩岸關係」排名第3、4、5。

媒體詢問，明年美國總統川普的關稅政策是否持續帶來不確定性，連賢明指出，2026年美國將迎來期中選舉，川普會非常努力推動經濟，讓美國選民提升施政滿意度，在此前提之下，川普應該不太會休息太久。

中經院調查也聚焦廠商對美國關稅看法。當問及預期「對等關稅」政策走向，即使邁入2025下半年，製造業與非製造業分別有63.5%與67.5%業者回報，「持續觀望美國政策變化，暫無法評論」。製造業與非製造業分別有25.3%與20.8%相對樂觀，預期相關政策將「隨情勢調整，實施稅率最終低於4月公布的稅率」。

值得注意的是，製造業與非製造業皆有約5成業者預期相關政策屬中期議題，「預計在2028年新任總統上任後將無法持續」，然而，電子光學產業卻有超過3成業者認為「2028年新任總統上任後將延續」相關保護主義政策。