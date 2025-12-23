AI讓經濟成長7.25% 2026仍受關稅影響

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台綜院23日公布台灣經濟成長預測，今年有望成長7.25%，明年受高基期影響，成長率為3.46%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
今年因為關稅預期效應與AI，合併讓台灣經濟可成長7.25%，但明年不確定性增加，成長率預估3.46%。台綜院23日公佈台灣經濟數據預測，今年成長率預估7.25%，比主計總處7.37%、中研院7.41%低。另外，明年由於基期變高、關稅效應逐漸浮現與投資動能趨緩，成長率預計只有3.46%。

⭐2025總回顧

關稅拉貨使成長強勁

台綜院23日公佈2025年經濟預測，今年成長率受惠美國對等關稅，還有全球AI科技需求快速擴張，因此成長率可達到7.25%。台綜院創辦人劉泰英表示，原先市場普遍擔心關稅政策對經濟的負面衝擊，但在關稅暫緩與談判期間，台灣迎來對美出口的拉貨與搶運潮，加上AI伺服器與資通訊產品出口屢創新高。

內需方面，相關產業獲利改善促使企業投資，形成出口與投資相互支撐的成長動能。展望2026年，台綜院院長吳再益說，美國關稅政策影響將逐漸浮現，全球貿易成長動能預期放緩，台灣外需成長也會收縮；內需消費雖受惠普發現金影響，但在高基期因素下，民間投資成長幅度有望趨緩，明年經濟成長暫估3.46%，仍需審慎看待。

傳統產業用電偏低

「2026年，全球經濟將放緩、AI可能降溫，地緣政治風險恐升高！」吳再益指出，以「AI科技與半導體出口結合民間投資」為核心的成長模式，預期在明年仍將主導台灣的經濟格局，但因為高度集中特定產業，若地緣政治朝向不利方向發展，主要貿易夥伴的經濟動能恐放緩，抑制AI相關需求，會對台灣出口造成衝擊。

另外，台綜院提醒，AI驅動的經濟成長背後，產業發展結構失衡的問題已經日益浮現，從製造業用電數據可清楚觀察到兩極化趨勢。2023年以來，AI與半導體相關產業用電量屢創新高，但多數傳統產業與中小企業的生產用電長期處於低檔，雖然AI需求強勁，但中小企業仍面臨成本上升、國際競爭加劇、轉型困難與無薪假等挑戰。

強化對轉型產業支持

「產業政策有必要強化對轉型產業的支持！」劉泰英呼籲，政府需促進AI產業與中小企業的連結，加強供應鏈安全與地緣政治風險管理，還有擴大公共建設的投資，降低對單一產業與市場的依賴，進而平衡產業結構、提升經濟韌性。

