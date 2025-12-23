勞動部全面納管塔吊、吊車 違者最高罰300萬元

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部23日修正發布「危險性機械及設備安全檢查規則」，將原未納管吊重能力未滿三公噸的塔吊及載人吊車，擴大為危險性機械的管制對象，全數納管。為降低對產業衝擊，此次新增列管規定設有一年緩衝期，於2026年12月23日正式施行，呼籲相關業者及早準備因應。

職安署表示，營造業重大職災每年約占全國重大職災的一半，其中部分是塔吊及載人吊車肇災，這類機械使用日益增加，為提升其使用安全，並配合勞動部「強化職場減災行動計畫」之推動，本次修正重點如下。

一、塔吊全數納管：

近年國內營造工程朝向大規模、高樓層發展，且都會區工地腹地日益狹小，導致業者對於吊重能力小於三公噸的塔吊需求大增，但此類機具的結構、安裝方式及作業風險與大型塔吊皆相同，未經結構確認就用於高樓層施工，一旦發生倒塌將危及勞工與公共安全，有必要因應納管。

二、載人吊車強制受檢：

吊車加裝載人設備進行招牌吊掛安裝、路樹修剪等高處作業已隨處可見，且常見以吊重能力小於三公噸的吊車加掛載人設備的方式作業，屢屢發生因機具結構不良或作業方式不當導致作業人員墜落意外，未來比照吊籠及營建用升降機之管理方式，不論噸數大小，須申請檢查合格才可使用。

本次新增納管措施主要影響營造業及起重機具工程與租賃業，為使相關業者有充裕時間準備，新制訂有「一年緩衝期」，職安署除將提供業者技術諮詢與行政協助，並視需求擴充檢查量能，確保業者能順利完成檢查程序。

職安署呼籲，新制正式施行後，使用未依規定申請檢查合格的塔吊及載人吊車，依近日由總統公布施行的《職業安全衛生法》第16條及第43條規定，可處罰雇主新台幣5萬元以上300萬元以下罰鍰，籲請業者務必遵守規定以避免受罰。

