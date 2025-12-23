快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

聽新聞
0:00 / 0:00

台綜院估今年經濟成長7.25%、明年3.46% 須留意3風險

中央社／ 台北23日電
台綜院認為，明年關稅效應全面顯現，且人工智慧（AI）熱潮可能降溫，明年經濟須審慎看待。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台綜院認為，明年關稅效應全面顯現，且人工智慧（AI）熱潮可能降溫，明年經濟須審慎看待。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，大幅上修2025年經濟成長率至7.25%，明年為3.46%。台綜院認為，明年關稅效應全面顯現，且人工智慧（AI）熱潮可能降溫，明年經濟須審慎看待。

⭐2025總回顧

台綜院指出，市場原先擔憂美國關稅政策對全球經濟造成負面衝擊，然而關稅實施前的談判與暫緩期間，台灣意外迎來對美出口的拉貨與搶運潮，在此同時，AI科技需求快速擴張，帶動AI伺服器與資通訊產品出口屢創新高。內需方面，相關產業獲利改善促使企業積極投資，形成出口與投資相互支撐的成長動能。

台綜院認為，今年台灣呈現「AI科技與半導體出口結合民間投資」為核心的成長模式，明年可望延續，外需出口繼續扮演支撐經濟成長的重要引擎，但出口高度集中於特定產業與市場，相關風險同步升高。

雖然今年成長率突破7%，明年也超過3%，經濟數據亮眼，台綜院提醒，2026年台灣經濟面臨3大風險，分別是全球經濟成長放緩、AI熱潮可能降溫，以及地緣政治風險升高，且3者之間高度交織、相互影響，必須審慎看待。此外，美國關稅政策對全球經濟的中長期影響未完全消散，2026年全球經濟前景依然脆弱。

細看2026年台灣經濟成長模式，台綜院認為是「外需放緩，內需支撐」，海外AI與高效能運算需求仍具支撐，但在超高基期下，出口成長力道明顯放緩，實質商品及勞務輸出成長率為4.72%，實質商品及勞務輸入成長率為3.75%。

民間消費方面，台綜院指出，政府普發現金政策激發的消費動能應可延續至2026年第1季，加上AI相關企業獲利展望良好，有助於帶動薪資調升與股利發放，家庭可支配所得增加，進而支撐全年消費表現，預估2026年實質民間消費成長率為2.23%，成長力道優於今年。

台綜院今天同步公布11月全國產業電力景氣燈號，在新興應用持續擴展及全球科技供應鏈加速重整帶動下，國內半導體業受惠於AI浪潮推升的強勁需求，投資與生產動能持續擴張，助攻全國產業電力景氣燈號續呈現熱絡的紅燈。

AI 經濟成長率

延伸閱讀

印尼美國敲定關稅協議細節 預計2026年1月簽署

經貿辦：占墨西哥總出口7成的晶片ICT產品 未列調增關稅清單

亞洲央行降息空間有限 抗川普關稅衝擊…所剩彈藥不多

中國對歐盟部分乳製品 徵收21.9%至42.7%臨時關稅

相關新聞

大陸是競爭者也是夥伴 學者：台供應鏈需上下游整合

美中對抗進入深水區，資策會產業情報所所長洪春暉23日表示，台灣無法忽視的現實是，大陸既是競爭者也是關鍵夥伴。台灣的供應鏈...

租賃三法恐釀災？台北租服公會：政府管太多了

台北市租賃住宅服務商業同業公會(台北租服公會)23日舉辦年終記者會，針對近期政府推動租賃三法，公會表示，此次修法應重於租...

租賃三法恐讓「租霸」問題更嚴重！台北租服公會痛批：政府真的管太多

台北市租賃住宅服務商業同業公會23日舉辦年終記者會，台北租服公會理事長林政緯表示，近期政府推動租賃三法，卻未聆聽民間建言...

中經院：關稅風暴衝擊比預期溫和 製造業最關注匯率

今年在美國關稅烏雲籠罩之下，經濟前景難以預測，不過2025年進入尾聲，中經院今天指出，對等關稅與232條款、匯率對廠商營...

台綜院估今年經濟成長7.25%、明年3.46% 須留意3風險

台灣綜合研究院今天發布經濟預測，大幅上修2025年經濟成長率至7.25%，明年為3.46%。台綜院認為，明年關稅效應全面...

經貿辦：占墨西哥總出口7成的晶片ICT產品 未列調增關稅清單

墨西哥明年元旦起擬對未簽署FTA (自由貿易協定)國家調高部分關稅。行政院經貿談判辦公室說，已成功爭取82項貨品獲維持現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。