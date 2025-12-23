快訊

大陸是競爭者也是夥伴 學者：台供應鏈需上下游整合

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
致理科技大學國際貿易系教授張弘遠（左起）、政治大學國際關係研究中心研究員劉復國、亞太商工總會執行長邱達生、資策會產業情報所所長洪春暉、中華經濟研究院副院長陳信宏，出席「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會。記者林宸誼／攝影
致理科技大學國際貿易系教授張弘遠（左起）、政治大學國際關係研究中心研究員劉復國、亞太商工總會執行長邱達生、資策會產業情報所所長洪春暉、中華經濟研究院副院長陳信宏，出席「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會。記者林宸誼／攝影

美中對抗進入深水區，資策會產業情報所所長洪春暉23日表示，台灣無法忽視的現實是，大陸既是競爭者也是關鍵夥伴。台灣的供應鏈必須要從上下游進行整合。不管是接下來面對匯率的變化，或是面對232關稅的可能的衝擊，包括赴美的投資。如果只是用原來的一對一單打獨鬥的方式，去跟當地政府溝通一定是吃虧。

⭐2025總回顧

洪春暉在「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會指出，美國發起關稅戰只是表象，核心在於重塑科技主權，鞏固在美中競爭中的全球戰略領導地位；而台灣雖然是民主供應鏈的重要節點，但在全球去風險化與供應鏈重組過程中，也伴隨集中度降低與「邊緣化」的潛在壓力。

因此洪春暉認為，台灣應積極分散市場與供應鏈依賴，同步強化研發、技術與人才，提升在新秩序中的不可 替代性。

亞太商工總會執行長邱達生指出，全球經貿秩序由自由化，已走向區塊化與政治化，台灣在出口依賴、FTA覆蓋率不足與匯率空間受限的情況下，更容易受到國際變局的外溢衝擊。

然而邱達生認為，台灣在高科技領域具備強大優勢，只要持續強化關鍵技術、與中等經濟體深化合作、並與美國拓展科技安全連結，同時提升金融政策透明度，仍能在有限國際空間中擴大策略影響力。

邱達生還提到，在傳統FTA險阻重重的情勢下，APEC的價值反而提升，使台灣得以正式參與多邊對話，並在數位治理、供應鏈安全與科技合作等領域展現貢獻。未來台灣不應被動等待，而要在全球重組中主動打造新定位；善用自身優勢與APEC等平台，台灣仍能在亞太新秩序中成為具有影響力的參與者。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國坦言，「川普2.0亂流」導致區域國家轉向低調重組合作模式，尤其各國開始重新評估對美依賴程度，嘗試分散美國市場風險，並轉向以「區域內廣大利益」為導向的合作，因此避開美國政策高度不穩定所帶來的衝擊。

然而美中競爭進入深水區，劉復國憂心地指出，台灣經貿上承受前所未有的結構壓力，安全上仍高度依賴美國承諾， 美中競爭使台灣戰略空間被壓縮，因此在在區域經濟整合下，台灣必須在經濟利益、產業安全與地緣政治間艱難平衡。

致理科技大學國際貿易系教授張弘遠認為，大陸正試圖透過釋放內部流動性與構建統⼀⼤市場，來對「沖川普2.0」的外部極限施壓，這是⼀場結合「財政⾚字貨幣化」與「產業強制分⼯」的深度調整。

因此張弘遠觀察，大陸成敗關鍵，將會是能否在外部封鎖下，成功激發內需市場的潛⼒，並解決地⽅債務與房地產的結構性問題，「台商在服務業仍然具有競爭優勢。」

