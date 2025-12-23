AI動能強勁但現雜音 科技業率先示警過熱風險

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI投資過熱疑慮持續擴散。中華經濟研究院最新採購經理人半年報顯示，儘管多數製造業肯定AI對生產力的長期助益，然而對算力與資料中心投資是否過快，開始抱持更審慎態度；特別是在科技與半導體等產業，認為AI已有過熱跡象的比例明顯高於其他產業，顯示在出口快速放大、接單強勁的背景下，企業也同步思考景氣循環能否延續。

中經院23日舉辦「台灣採購經理人營運展望研討會」。中經院院長連賢明指出，年初進行採購經理人營運展望調查時，廠商普遍擔憂關稅政策帶來的負面影響，但進入下半年後，實際衝擊未如原先預期嚴重，企業對未來景氣的信心隨之回升；非製造業下半年表現同樣優於預期，整體景氣看法也較去年上半年改善，並預期2026年上半年展望可望進一步轉佳。

連賢明指出，調查顯示，製造業與非製造業當前共同面臨的壓力，已逐漸由需求面轉向成本面，尤其營運成本上升，成為企業普遍關切的議題。

在關鍵風險方面，連賢明指出，製造業最在意的三大因素，依序為匯率波動、美國總統川普相關政策走向，以及能源與原物料價格；非製造業則以缺工與薪資上升最受關注，廠商普遍認為，人力問題將是未來一年營運中最具挑戰性的課題。

此次半年報也深入詢問廠商對AI的看法。連賢明指出，實際已導入AI、並認為對生產有實質助益的廠商比例，較去年僅微幅上升，主要反映AI製造應用的進入門檻仍高；不過，多數廠商認為，AI未來在提升生產力上，將扮演愈來愈重要的角色。

針對AI基礎建設中的資料中心或算力是否出現「過熱」現象，調查結果顯示，製造業超過五成認為沒有問題，約四分之一廠商認為有過熱疑慮，另有一成多表示難以判斷，且認為AI過熱的比例，在科技與半導體等受惠產業中相對較高，如電力機械設備約有30%認為過熱、電子暨光學有27.7%、半導體供應鏈27.5％。

連賢明分析，這與出口快速成長密切相關，今年單月出口規模由約400億美元，逐步攀升至500億美元，11月更上看600億美元，顯示需求相當暢旺，部分科技廠商「接單接到有點嚇到」，對景氣循環的持續性提高警覺。

連賢明指出，去年台灣經濟成長率達7%以上，相較韓國僅約1%，其中台灣約有5個百分點可歸因於AI相關動能，顯示AI對整體經濟的支撐力道相當關鍵。

展望明年經濟，連賢明提到，主計總處目前預估2026年經濟成長率約3.5%，但不少國內外預測機構看好可望達4%以上；在今年基期已相當高的情況下，明年仍能維持4%左右成長，顯示國際機構對台灣科技產業景氣，整體仍抱持相當樂觀的看法。

至於明年關稅與產業分化是否再度升溫，連賢明直言，政策變數仍難以排除，尤其在選舉年，美國勢必更積極推動經濟政策，後續發展仍需持續觀察。

