整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

自從美國通過《天才法案》（GENIUS Act），正式將美元穩定幣納入金融體制後，各國紛紛開始評估與規畫本國幣別穩定幣，台灣亦不例外。金管會表示，若《虛擬資產管理條例》能順利完成立法，新台幣穩定幣最快可望於明年6、7月正式上路。

圖／經濟日報

究竟什麼是穩定幣？是新的投資工具？還是只是另一種會暴漲暴跌的加密貨幣？一般人可以買穩定幣嗎？買了之後可以如何運用？《聯合新聞網》整理穩定幣資訊，帶你掌握最新的金融趨勢。

文章目錄 穩定幣是什麼？

穩定幣有哪些資產類型種類？

穩定幣的主要用途與好處

穩定幣潛在風險

一般人怎麼買及如何運用？

穩定幣（Stablecoin）通常由私營機構發行的有定錨物或抵押品的加密貨幣，其價格設計成接近1美元（或其他法定貨幣），它的設計目標是為了維持穩定的價值，與比特幣、以太幣價格大起大落不同，穩定幣的目標不是「漲價」，而是「保持穩定」，為加密貨幣市場提供了一個可靠的價值儲存和交易媒介。

目前全球99%的穩定幣定錨美元或美元資產，美國的《GENIUS法案》規定了美元穩定幣一比一的存款準備金率，要求穩定幣發行方以美元、短期美債建立1：1的準備資產等，以保證持有者能夠自由兌換。

1. 法幣擔保型：用真實世界資產換取穩定，也是目前市占最高的穩定幣，以1美元現金或國債當作抵押品，直接與美元掛鉤。

目前市面上有名的法幣擔保型穩定幣有USDT與USDC兩種，USDT為泰達公司發行，也稱作「泰達幣」；USDC則由Circle發行，Circle Internet於2025年4月在美國申請IPO，將來可能會成為一家上市公司。

2. 加密貨幣擔保型：以其他加密資產作為抵押物來維持幣值穩定，由於加密資產的價格波動性較大，為確保穩定幣的穩定性，通常需要進行「超額抵押」，即抵押的加密資產價值高於所發行的穩定幣價值，抵押物由智慧型合約自動管理，而非中心化機構。風險是當抵押品價格劇烈下跌，系統會自動清算，避免穩定幣失去支撐。

目前市面上主要加密貨幣擔保型穩定幣，是由MakerDAO維護和管理的DAI，現在改名為USDS，其儲備金主要由以太坊支撐。

3. 演算法型：這類穩定幣不依靠任何實體資產，而是透過演算法調整供給與需求，當價格高於1美元時增加供給，低於1美元就減少供給，所以理論上，市場會自動回到平衡。但這種沒有資產只有機制的穩定幣，一旦市場信心崩潰或演算法出現缺陷，極易發生「死亡螺旋」，導致穩定幣與定錨資產嚴重脫鉤，甚至徹底崩盤，所以爭議最大、風險最高。

目前市面上主要加密貨幣擔保型穩定幣，是由MakerDAO維護和管理的DAI，現在改名為 USDS，其儲備金主要由以太坊支撐。 路透

1. 加密交易的「避風港」：在比特幣、以太幣劇烈波動時，投資人可快速將資產換成穩定幣，暫時避開風險，不需要出金回銀行，留在加密市場內即可操作。

2. 跨境支付與匯款：不受銀行營業時間限制，24小時都能匯款，且到帳時間大幅縮短至10秒到5分鐘內，手續費幾乎為零，同時也能避免匯損干擾，尤其是對於匯率動輒大起大落的新興市場，成為許多企業或科技大廠跨境收付的主要工具。

3. 加密交易媒介：在交易貨幣交易所內，穩定幣常被用作計價單位，並且用來購買支付NFT、區塊鏈遊戲、Web3服務訂閱等。

4. 去中心化金融（DeFi）的核心資產：穩定幣是連結傳統金融與去中心化金融的橋樑，提供借貸、交易、保險、賺取利息等服​務，具有透明、開放、無需許可的特性，讓用​戶能直接進行點對點的金融操作。

1. 儲備資產不透明風險：法幣擔保型穩定幣發行方宣稱有1：1儲備，但外界難以即時驗證，若市場懷疑儲備不足，容易引發恐慌性拋售。

2. 擠兌風險：大量用戶同時要求兌回法幣時，發行方或系統恐無法即時應付，價格就可能短暫或長期脫離1美元。

3. 法規風險：各國法規仍在調整中，可能突然限制發行、流通或使用，政策變動可能衝擊使用。

4. 智能合約與技術風險：加密貨幣擔保型與演算法型穩定幣，可能因程式漏洞可能被駭客利用、預言錯誤導致錯誤清算、合約升級或治理失誤造成損失等因素而脫鉤。

5. 交易平台與保管風險：放在交易所，需承擔平台倒閉或駭客風險；自行保管，則有私鑰遺失的不可逆風險。

選擇一個安全、信譽良好且支援穩定幣交易的交易所開戶，把新台幣換成USDT或USDC等穩定幣，就可以作為在加密貨幣世界的「現金」來購買其他加密貨幣、NFT、區塊鏈遊戲、Web3服務訂閱；或用於跨國轉帳，比傳統銀行匯款速度快又不受營業時間限制，甚至只需要支付少少的手續費，更重要的是，能減少匯率損失。

未來，穩定幣有可能滲透到日常消費、全球薪資與貿易結算，更是去中心化金融應用不可或缺的基石。