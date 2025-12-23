政院經發會聚焦哪些議題？ 觀光、薪資、彈性工時與都更都入列

行政院23日召開經濟發展委員會第2次顧問會議，會後中小企業總會理事長李育家受訪表示，今天會議討論重點，聚焦在青年多元發展、薪資提升與新的薪資透明化制度，以及雙薪就業家庭照顧等議題；此外，也針對都市更新進行討論，盼在容積率上有更彈性的放寬，或研議其他誘因機制，加速推動都更。

中華經濟研究院院長連賢明則指出，會中亦談及勞動環境調整方向，未來將由勞動部提出，由政府協助推動更具彈性的「變形工時」制度，並透過補貼機制，協助企業落實相關措施。

李育家表示，今天會議主軸放在「多元發展」。在經濟部的報告中，說明政府目前針對中小企業在數位轉型、近零碳排，以及AI應用等面向所提供的協助措施。其中，人才培育被視為關鍵議題，特別是在AI領域，目前已培育超過10萬名相關人才，會中也討論，希望能讓這些已受訓的人才進入企業，協助企業內部共同學習與成長，加速產業轉型升級。

在薪資議題方面，李育家指出，企業代表普遍表示會配合政府既有政策，持續進行每年調薪。原則上，企業經營狀況良好、有獲利時，願意多給員工照顧；不過，企業也反映，不希望設下過於僵化的薪資天花板，以免在實務上造成企業負擔。

連賢明指出，雖然台灣整體經濟表現亮眼，但在經濟成長過程中，外界普遍關注成長成果是否能照顧到不同族群。因此，本次會議特別以「包容成長」為核心，針對青年族群、少子化、高齡化，以及如何擴大內需等議題進行較多討論。

在擴大內需方面，連賢明說，討論重點主要有兩個方向。第一，是「危老」相關議題，包括危老建築與老舊建築的重建，透過建築更新，不僅改善居住環境，也有助於照顧高齡人口的生活需求；第二則是觀光，會中探討如何透過促進觀光發展帶動內需，同時結合危老重建，提升整體城市機能。

至於是否已有具體結論，連賢明表示，今天會中主要是報告目前已在執行的政策方向，特別是在中小微企業部分，政府已針對AI應用與近零碳排提供輔導，相關部會也提出具體數據與執行成效。

針對都市更新議題，李育家補充，會中也討論如何讓都更推動更順利，建議是否能在容積率上給予更彈性的放寬，或設計其他誘因機制，讓都市更新更加完善。

在觀光部分，李育家則分享，他在會中建議可參考日本、韓國「社區發展結合觀光」的經驗。他指出，觀光不應僅限於演唱會，也應涵蓋運動賽事、展覽等多元活動。雖然目前活動帶來短期熱鬧，但往往在活動結束後即告一段落，未來可思考如何提升旅遊「深度」與「黏著度」，延伸主題內容，讓旅客停留更久、消費更多，文化內容的深化仍有加強空間。

在勞工議題方面，連賢明指出，會中也延伸討論如何改善勞動環境，特別是讓婦女在職場上能有更彈性的工時安排。勞動部已規劃，未來一年內由政府協助推動更具彈性的變形工時制度，並透過補貼機制，協助企業導入相關措施。

今日出席的顧問包括，中研院院士及前副院長/前國科會主委(召集人) 朱敬一 、中小企業總會理事長(共同召集人)李育家 、政大國際金融學院院長/前財政部長(共同召集人)蘇建榮 、台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強 、台大經濟系教授林明仁 、台灣金融研訓院院長高一誠 、商研院副院長張皇珍 、中華經濟研究院董事長曹添旺、商總理事長許舒博、政大財政學系教授/中經院院長連賢明、台大社會系特聘教授陳東升、永豐金董事長陳思寬、銳泰精密董事長/前工具機協會理事長游祥鎮、台大經濟系特聘教授劉錦添、政大經濟系教授蕭明福。