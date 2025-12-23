經部SIIR服務業創新研發計畫即起受理申請 這商模最高補助1,200萬元

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部商業發展署2026年度「服務業創新研發計畫」（Service Industry Innovation Research，SIIR）即日起受理申請。商業署23日表示，計畫延續智慧化與低碳化雙軸推動方向，協助服務業推動服務升級與模式創新。本年度經濟部更與運動部合作，推動運動產業商業服務模式的整合應用與價值提升，協助運動產業蓬勃發展。

商業發展署表示，SIIR計畫旨在協助服務業強化服務創新能量、提升營運效率與智慧科技應用深度；並鼓勵企業將再生設計、資源循環與低碳價值主張融入商業模式，並強化市場驗證，確保創新成果具可行性並能落實於實際營運。此外，推動流通、餐飲、設計、生活、休憩、運動等多元服務場景創新，打造跨域合作。

商發署表示，2026年度與運動部合作，針對符合《運動產業發展條例》相關產業的創新應用，加碼提高補助上限，個別創新類別最高補助可達200萬元、合作創新類別最高可達700萬元，國際化進階創新更可達1,200萬元，期望促使更多運動產業導入智慧體驗、數據應用與永續營運策略，提升運動服務競爭力。商業發展署指出，此次跨部會合作象徵政府整合資源推動產業升級的新模式，期待攜手打造商業服務及運動產業的創新藍圖。

2026年度SIIR計畫全面採線上申請，須使用工商憑證登入申請系統完成資料填寫與計畫書上傳，受理期間自即日起至2026年1月30日（五）17:30止。商業發展署表示，服務業在我國經濟與就業結構中具有重要地位，透過SIIR計畫補助，協助更多服務業以創新技術與永續思維強化競爭力。

